Τα βρήκε με Δώνη ο ΑΠΟΕΛ!

O ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε πως έχει συμφωνήσει με τον Ελλαδίτη για τα οφειλόμενα του:

Αναλυτικά:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΑΠΟΕΛ ανακοινώνει ότι έχει επέλθει συμφωνία διευθέτησης, μέσω διακανονισμού, των οφειλών προς τον ποδοσφαιριστή Τάσο Δώνη. Επιθυμούμε να εκφράσουμε τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες προς τον Τάσο Δώνη και τους εκπροσώπους του για την εποικοδομητική συνεργασία, την κατανόηση και την καλή διάθεση που επέδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια των συζητήσεων.

Η κοινή προσέγγιση με πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού και η βούληση όλων των πλευρών, υπήρξαν καθοριστικοί παράγοντες για την επίτευξη της συμφωνίας.

Η Διοίκηση συνεχίζει τις προσπάθειές της, για τη διευθέτηση και άλλων εκκρεμών υποθέσεων που απαιτούν άμεσο χειρισμό. Στόχος μας παραμένει, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, η σταδιακή επίλυση όλων των ζητημάτων που επηρεάζουν την εταιρεία.