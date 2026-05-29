Περιμένοντας τα χαρμόσυνα

Λέγεται δειλά-δειλά ότι πλέον στον ΑΠΟΕΛ βρίσκονται σε ακτίνα συμφωνίας για την επόμενη ημέρα, καθώς φαίνεται να προχωράνε θετικά οι επαφές με τον Σάββα Λιασή. Η παρουσία του υποψήφιου επενδυτή στο πάρτι του τμήματος φούτσαλ την περασμένη Τετάρτη (27/05) ισχυροποίησε τις εν λόγω πληροφορίες, με την πεποίθηση περί θετικής έκβασης στις επαφές του με την εταιρεία και το σωματείο να γίνεται ακόμη πιο δυνατή. Αυτό που περιμένουν οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ είναι να ακουστούν και επίσημα τα χαρμόσυνα και η ομάδα της Λευκωσίας να μπει σε μία νέα εποχή, προκειμένου να καταφέρουν να ξεπεράσουν τα οικονομικά προβλήματα που την ταλανίζουν εδώ και καιρό και να μπει ξανά σε πρωταγωνιστική πορεία.

Συνεχίζονται οι διακανονισμοί

Παράλληλα με την υπόθεση αυτή, οι διοικούντες συνεχίζουν και την προσπάθεια για να ανταπεξέλθουν στα πολλά ανοικτά ζητήματα. Χθες ανακοινώθηκε και επίσημα ότι έχει διευθετηθεί και το θέμα του Λούκας Βιγιαφάνες, με τον οποίον έγινε συμφωνία για διευθέτηση των οφειλών μέσω διακανονισμού. Θυμίζουμε ότι την ίδια κατάληξη είχε και το θέμα που αφορούσε τον Γκιόργκι Κβιλιτάια, ενώ έγινε πλήρης διευθέτηση της υπόθεσης του Ντιεμερσί Εντονγκαλά.

Σβήστηκε άμεσα το τρίτο

Νέο θέμα εμπάργκο εμφανίστηκε την περασμένη Τετάρτη (27/05) στα αρχεία της FIFA, με τους γαλαζοκίτρινους να αντιδρούν άμεσα και να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ξεπεραστεί κι αυτό το πρόβλημα. Όπως έχουν ενημερώσει οι γαλαζοκίτρινοι χθες το απόγευμα, το απαγορευτικό αυτό διαγράφηκε, καθώς αφορούσε τον Σιπριανό, μία υπόθεση που είχε διευθετηθεί από τον περασμένο Ιανουάριο. «Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ προχώρησε άμεσα στα απαραίτητα διαβήματα, επισυνάπτοντας και τις ανάλογες αποδείξεις προς την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η οποία έχει ήδη προχωρήσει στη διαγραφή του», σημειώνεται. Θυμίζουμε ότι υπάρχουν σε εκκρεμότητα άλλα δύο ζητήματα εμπάργκο, τα οποία έχουν να κάνουν με τους Γιουσέφ Ελ Αραμπί και Νταβίντ Γκαγιέγο.