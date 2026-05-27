Mονόλεπτη σιγή εις μνήμην του Φοίβου Κωνσταντινίδη πριν τη Συνέντευξη Τύπου του τελικού

Η ΚΟΠ και η οικογένεια του ποδοσφαίρου μας, με θλίψη ενημερώθηκε για την απώλεια του Φοίβου Κωνσταντινίδη.

Ο Γενικός Διευθυντής του Σταδίου ΓΣΠ, που αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν σε ιδιωτικό νοσοκομείο, έφυγε από τη ζωή σήμερα το απόγευμα σε ηλικία 66 ετών.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του.

Η θλιβερή είδηση για την απώλεια του Φοίβου έγινε γνωστή λίγο πριν αρχίσει η Συνέντευξη Τύπου στο Στάδιο ΓΣΠ ενόψει του τελικού Κυπέλλου Coca – Cola.

«Είμαστε συγκλονισμένοι από την είδηση για την απώλεια του Φοίβου, που για πολλά χρόνια ήταν Γενικός Διευθυντής του Σταδίου ΓΣΠ. Ήταν άνθρωπος με γενικότερη προσφορά στο ποδόσφαιρο, τόσο στις συνεργασίες του με την ΚΟΠ αλλά και στις αποστολές της UEFA», ανέφερε ο Πρόεδρος της ΚΟΠ κ. Χάρης Λοϊζίδης.

Ακολούθησε μονόλεπτη σιγή στη μνήμη του Φοίβου πριν αρχίσει η Συνέντευξη Τύπου.