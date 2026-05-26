Το πλάνο σωτηρίας και η γενική συνέλευση

Αυτή η εβδομάδα είναι κρίσιμη υπό την έννοια ότι στις 04/06/26 είναι ορισμένη η γενική συνέλευση της εταιρίας και η διοίκηση θα ήθελε να ενημερώσει τους μετόχους για τις επαφές. Θα ήταν ευχής έργον οι ιθύνοντες των γαλαζοκιτρίνων να είναι σε θέση να δώσουν απαντήσεις για το αν οι συζητήσεις οδεύουν προς αίσια κατάληξη και να παρουσιάσουν το πλάνο της επόμενης μέρας. Με λίγα λόγια τo ιδανικό σενάριο είναι η διοίκηση στη γενική συνέλευση να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη πρόταση ενώπιων των μετόχων που θα βγάλει τον ΑΠΟΕΛ από το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται.

Βέβαια, ακόμη κι αυτό να μην γίνει, οι προσπάθειες για επενδυτή δεν θα σταματήσουν. Ωστόσο, με διαφορετικό τρόπο θα πορευτεί η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ εφόσον καταλήξει σε συμφωνία με τον κ. Λιασή.

Σε μια τέτοια περίπτωση οι διοικούντες θα κληθούν να χαράξουν μια διαφορετική και σαφώς πιο σταθερή πορεία, έχοντας τη σιγουριά μιας συμφωνίας που θα διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα του συλλόγου σε βάθος χρόνου.