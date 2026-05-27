«Αξιολογείται σοβαρά η επιστροφή του Μαντσίνι στον Άρη»

Η παραμονή του Μαντσίνι στον ΑΠΟΕΛ, μόνο δεδομένο δεν πρέπει να θεωρείται.

Ο Αργεντινός ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο του 2026, όταν και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2.5 ετών. Ωστόσο, σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Χάρης Φωτίου, επισήμανε πως η διατήρηση του στο ρόστερ, είναι δύσκολη.

Ελλαδικό δημοσίευμα, αναφέρει πως ο Άρης Θεσσαλονίκης παρακολουθεί την περίπτωση του και δεν λέει όχι στο ενδεχόμενο επιστροφής του στην ομάδα.

Αναλυτικά: «Στο μεταγραφικό «κάδρο» του Άρη (σ.σ. Θεσσαλονίκης) βρίσκεται και ο Ντάνιελ Μαντσίνι. Ο Αργεντινός εξτρέμ, που έχει φορέσει στο παρελθόν τη φανέλα του Άρη, αποτελεί μία γνώριμη λύση, με τους ανθρώπους της ομάδας να εξετάζουν σοβαρά την προοπτική επιστροφής του. Η εμπειρία του από το ελληνικό πρωτάθλημα και η παρουσία του στο παρελθόν με τα κιτρινόμαυρα λειτουργούν ως σημαντικά πλεονεκτήματα».