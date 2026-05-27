Θλίψη της ΚΟΕ για Φοίβο Κωνσταντινίδη: «Αφοσιωμένος φίλος και συνεργάτης»

Συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατο του Φοίβου Κωνσταντινίδη εξέδωσε η ΚΟΕ επισημαίνοντας την πλούσια προσφορά του στον αθλητισμό της Κύπρου.

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για το θάνατο του ξεχωριστού φίλου και συνεργάτη της ΚΟΕ Φοίβου Κωνσταντινίδη.

Ο αείμνηστος Φοίβος Κωνσταντινίδης, πέραν της διαχρονικής υπεύθυνης δράσης του στα θέματα αντιμετώπισης της βίας στα γήπεδα και της ομαλής διεξαγωγής των αθλητικών συναντήσεων, υπήρξε συνεπής συνεργάτης της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και η φυγή του αφήνει ήδη κενό για όλους...

Ως μέλος της Επιτροπής της ΚΟΕ «Γυναίκα και Αθλητισμός» συνέβαλε τα μέγιστα στην αναβάθμιση του ρόλου της ενώ συμμετείχε στην αποστολή της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής στους ΑΜΚΕ του 2023 στη Μάλτα ως Υπεύθυνος Συνοδός της ομάδας Στίβου. Τέτοια ήταν η αφοσίωσή του στην ευόδωση του έργου της ΚΟΕ ώστε, από το 2025, όταν και τέθηκε για πρώτη φορά το θέμα ανάληψης από την Κύπρο της διοργάνωσης των ΑΜΚΕ του 2031, και παρά τα προβλήματα υγείας του, βρισκόταν σε διαρκή επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, Γεώργιο Χρυσοστόμου, συμβάλλοντας στην ολοκλήρωση της όλης προσπάθειας.

Η αγαστή συνεργασία του με τον κύριο Χρυσοστόμου χρονολογείται από την περίοδο όπου ο τελευταίος υπηρετούσε ως Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης με τον αείμνηστο Φοίβο Κωνσταντινίδη να έχει την ευθύνη των θεμάτων ασφαλούς διεξαγωγής των διοργανώσεων της ΚΟΚ.

Ο Φοίβος Κωνσταντινίδης συμμετείχε σε όλες σχεδόν τις δραστηριότητες της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη επίσημη παρουσία του ως Πρεσβευτής του «Fair Play» έγινε στις 29 Μαρτίου 2022 σε εκδήλωση της ΚΟΕ στο Ολυμπιακό Μέγαρο. Ήταν μια όμορφη σύναξη 400 παιδιών από 10 σχολεία της Κύπρου τα οποία είχαν τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν σε δέκα διαφορετικά αθλήματα. Τους υποδέχθηκε και τους χαιρέτησε ο Φοίβος Κωνσταντινίδης, μεταφέροντας τους και τα μηνύματα του Ευ Αγωνίζεσθαι.

Μεταφέροντας τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του, η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή θα λάβει και θα υλοποιήσει όλες τις ενδεδειγμένες αποφάσεις ώστε άξια και δίκαια να τιμηθεί η μνήμη του αφοσιωμένου φίλου και συνεργάτη, Φοίβου Κωνσταντινίδη. Αιωνία του η μνήμη…