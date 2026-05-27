Συμφώνησε με τον Κβιλιτάια ο ΑΠΟΕΛ
Πήρε σειρά μετά τον Εντονγκαλά
Μετά τον Εντονγκαλά, σειρά πήρε ο Κβιλιτάια.
Ο ΑΠΟΕΛ εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας ενημερώνει πως συμφώνησε με την πλευρά του Γεωργιανού επιθετικού για την διευθέτηση των οφειλών, μέσω διακανονισμού.
Αναλυτικά: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΑΠΟΕΛ ανακοινώνει ότι έχει επέλθει συμφωνία διευθέτησης μέσω διακανονισμού των οφειλών προς τον ποδοσφαιριστή Giorgi Kvilitaia.
Ο ΑΠΟΕΛ ευχαριστεί τον Giorgi για τη συνεργασία.
Συνεχίζουμε τις προσπάθειες για περαιτέρω διευθέτηση εκκρεμουσών υποθέσεων».