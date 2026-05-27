Η συλλυπητήρια ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ για Φοίβο Κωνσταντινίδη

Ο κυπριακός αθλητισμός πενθεί την απώλεια του Φοίβου Κωνσταντινίδη ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών.

Ο πρώην γενικός διευθυντής του ΓΣΠ διετέλεσε παράγοντας σε διοικητικά συμβούλια του σωματείου και της εταιρείας ΑΠΟΕΛ της οποίας διετέλεσε και ο πρώτος Διευθυντής, με τους γαλαζοκίτρινους να εκδίδουν συλλυπητήρια ανακοίνωση σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως η προσφορά και η παρουσία του θα παραμείνουν ανεξίτηλες στον αθλητικό κόσμο της Κύπρου.

Η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ:

Ο ΑΠΟΕΛ εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια του Φοίβου Κωνσταντινίδη, ενός έμπειρου αθλητικού παράγοντα που αποτύπωσε έντονη παρουσία στα αθλητικά δρώμενα της Κύπρου.

Ο εκλιπών θήτευσε ως παράγοντας σε Διοικητικά Συμβούλια του Σωματείου και της Εταιρείας ΑΠΟΕΛ, ενώ αποτέλεσε τον πρώτο Διευθυντή της Εταιρείας.

Ακολούθως κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή του ΓΣΠ, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην οργανωτική και διοικητική εξέλιξη του Γυμναστικού Συλλόγου. Η προσφορά και η παρουσία του θα παραμείνουν ανεξίτηλες στον αθλητικό κόσμο της Κύπρου.

Το διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό της εταιρείας ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του. Αιωνία του η μνήμη.