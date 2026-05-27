ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ για Φοίβο Κωνσταντινίδη

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ για Φοίβο Κωνσταντινίδη

Ο κυπριακός αθλητισμός πενθεί την απώλεια του Φοίβου Κωνσταντινίδη ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών.

Ο πρώην γενικός διευθυντής του ΓΣΠ διετέλεσε παράγοντας σε διοικητικά συμβούλια του σωματείου και της εταιρείας ΑΠΟΕΛ της οποίας διετέλεσε και ο πρώτος Διευθυντής, με τους γαλαζοκίτρινους να εκδίδουν συλλυπητήρια ανακοίνωση σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως η προσφορά και η παρουσία του θα παραμείνουν ανεξίτηλες στον αθλητικό κόσμο της Κύπρου. 

Η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ:

Ο ΑΠΟΕΛ εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια του Φοίβου Κωνσταντινίδη, ενός έμπειρου αθλητικού παράγοντα που αποτύπωσε έντονη παρουσία στα αθλητικά δρώμενα της Κύπρου.

Ο εκλιπών θήτευσε ως παράγοντας σε Διοικητικά Συμβούλια του Σωματείου και της Εταιρείας ΑΠΟΕΛ, ενώ αποτέλεσε τον πρώτο Διευθυντή της Εταιρείας. 

Ακολούθως κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή του ΓΣΠ, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην οργανωτική και διοικητική εξέλιξη του Γυμναστικού Συλλόγου. Η προσφορά και η παρουσία του θα παραμείνουν ανεξίτηλες στον αθλητικό κόσμο της Κύπρου.

Το διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό της εταιρείας ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του. Αιωνία του η μνήμη.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη