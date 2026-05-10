Γκαρσία: «Είχαμε πέναλτι, κόκκινη... ο τέταρτος μάς ειρωνεύτηκε "θέλατε ξένους"!»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ Πάμπλο Γκαρσία μετά την ήττα των γαλαζοκιτρίνων από τον Απόλλωνα στη Λεμεσό που τους άφησε οριστικά εκτός Ευρώπης.

«Η ομάδα ήταν καλά. Είχαμε ένα πέναλτι που αν έδωσε το ένα έπρεπε να δώσει κα ιτο άλλο. Μετά δεν είχε ριπλέι, αυτά όλα είναι φτιαγμένα. Μετά ένα φάουλ κόκκινη κάρτα, τελευταίος παίκτης, δεν βρήκε μπάλα, ούτε αυτό έδωσε. Αυτό που με νευρίασε πιο πολυ, ο τέταρτος μου λέει "θέλατε ξένους διαιτητές;" μας ειρωνεύτηκε.

Η χρονιά τελειώνει, οι παίκτες πολύ κουρασμένοι. Αλλά για όλη τη χρονιά εγώ φταίω πρώτος. Αυτό είναι εύκολο. Αλλά δεν είναι έτσι, πρέπει να κάνυομε ανάλυση. Κάποιοι είναι τυφλοί, δεν βλέπουν. Θέλει πλάνο να φτιάξεις πράγματα. Τι πήγε καλά τι δεν πήγε. Αυτό που έγινε σήμερα δεν είναι σωστό. Έχουμε ακόμη δύο ματς, να έχουμε σεβασμό για τη φανέλα. Ξαναλέω στον κόσμο εγώ φταίω πρώτος. Να φτιάξουμε την ομάδα αυτά τα δύο παιχνίδια και οι παίκτες να τα δώσουν όλα. Είναι εύκολο να κοιτάς μόνο αποτελέσματα. Όταν χάνεις δεν κοιτάς όλα τα άλλα προβλήματα, μόνο τα αποτελέσματα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, το ξέρω καλά. Αλλά πώς να το φτιάξεις είναι το ζήτημα. Να μην γίνει το ίδιο του χρόνου. Να γίνει το σωστό, με πλάνο».

Για τους λόγους αποτυχίας αγωνιστικά: «Από την πρώτη μέρα ήταν το πρόβλημα. Με πέντε μεταγραφές δόθηκε το μήνυμα ότι πάμε για πρωτάθλημα. Μετά με τους Βραζιλιάνους έρχονται δεν έρχονται (γέλια). Δεν είναι δικαιολογία. Από πλευράς δουλειάς τα δώσαμε όλα. Είχαμε πολλά. Κάρτες... Έγιναν άλλα, πολλά πράγματα».

Για το ποιοι παίκτες ήταν δική του επιλογή: «Αυτό δεν είναι σωστό. Δεν παίζει ρόλο. Η ομάδα είναι όλοι μαζί. Εμείς ζητήσαμε κάποια χαρακτηριστικά. Τον Ματίας τον πήραμε κατά λάθος με ένα μήνυμα "Ματίας τι κάνεις;". Σταφυλίδης έναν χρόνο χωρίς αγώνα και ήρθε και έπαιζε».

Για το αν φεύγει: «Το συμβόλαιο είναι για έναν χρόνο. Να τελειώσουν αυτά τα δύο ματς και μετά. Οι πρώτοι που θα μάθουν αν μένω ή φέυγω είναι ο πρόεδρος. Μετά εσείς».

 

 

