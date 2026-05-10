Με τέσσερις αλλαγές η ενδεκάδα του ΑΠΟΕΛ στη Λεμεσό

Το διπλό που θα τον κρατήσει ζωντανό στη διεκδίκηση της τέταρτης θέσης που ενδεχομένως προσφέρει ευρωπαϊκό εισιτήριο, ψάχνει ο ΑΠΟΕΛ στο εκτός έδρας ντέρμπι με τον Απόλλωνα για την 8η αγωνιστική των πλέι οφ.

Ο Πάμπλο Γκαρσία προχώρησε σε τέσσερις αλλαγές στην ενδεκάδα του σε σχέση με τον αγώνα με τον Άρη. Συγκεκριμένα, οι Πουρσαϊτίδης, Καττιρτζής, Ολαγίνκα και Ντράζιτς πήραν τις θέσεις των Λαΐφη, Μιρ, Τομάς και Κούτσακου.

Η ενδεκάδα του ΑΠΟΕΛ: Περέιρα, Νανού, Αντωνίου, Ντέγκενεκ, Πουρσαϊτίδης, Ρόσα, Ντάλσιο, Καττιρτζής, Μαντσίνι, Ολαγίνκα, Ντράζιτς.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Μίχος, Βονιάτης, Μαϊόλι, Τομάς, Άπια και Κούτσακος.