Απάντηση για… μετοχοποίηση οφειλών από Πρόδρομο, επενδυτές και τι γίνεται με Μαρκίνιος-Ντέγκενεκ

Όλα όσα αφορούν τον ΑΠΟΕΛ σχολίασε σε ραδιοφωνικές του δηλώσεις ο εκπρόσωπος Τύπου των γαλαζοκιτρίνων, Νεκτάριος Πετεβίνος. Μιλώντας στον ΣΠΟΡ FM έκανε λόγο για τη ρεβάνς με τον Απόλλωνα για τα ημιτελικά του κυπέλλου, αναφέρθηκε στα όσα ακούγονται για την μετοχοποίηση οφειλών (σήμερα έγινε γνωστό για τον Πρόδρομο Πετρίδης, διαβάστε ΕΔΩ), τον Φερνάντο Αλμέιδα και τα δεδομένα με τους Μαρκίνιος και Ντέγκενεκ.

Για το ματς με την Πάφο: «Από τις πολλές περιπτώσεις που αδικήσαμε φέτος τον εαυτό μας. Δυστυχώς, όλα τα χαλάσαμε στα τελευταία 10 λεπτά, συν τα έξι των καθυστερήσεων, δείξαμε αδυναμία να διαχειριστούμε το σκορ. Ισοπαλία που πονάει ως ήττα. Δεν μπορούμε να μείνουμε εκεί, έχουμε ένα πολύ σημαντικό αγώνα που έρχεται αύριο. Από τη στιγμή που τα γεγονότα δεν αιτιολογούν την όποια προσπάθεια που έγινε, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο».

Για τη ρεβάνς με τον Απόλλωνα: «Θα παραπέμψω στην ανακοίνωση της διοίκησης για τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα και τις απαιτήσεις που έχουμε από την ομάδα και το τεχνικό επιτελείο. Έχουμε δει έναν ικανό ΑΠΟΕΛ και πρέπει πριν από ένα τέτοιο ματς να δούμε μόνο τα θετικά, να ενισχύσουμε την ψυχολογία μας. Μέσα σε 2 μέρες δεν μπορεί ν' αλλάξει κάτι πέραν από την ηρεμία μυαλού και ξεκούρασης».

Για τους τραυματισμούς: «Άλλη μία παθογένεια που μας συνοδεύει και δεν μπορείς να κάνεις και πολλά. Ο Ανδρέας Χριστοδούλου θα περάσει σήμερα από διαγνωστικό έλεγχο, πάμε με δύο τερματοφύλακες στον επαναληπτικό, με Περέρια και Μίχο. Ο Μάιερ ήταν εκτός με την Πάφο, έχει το θέμα με το σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών, με τη συντηρητική αγωγή δεν μπορείς να το προβλέψεις. Θα δούμε πως είναι και αν νιώθει καλύτερα θα είναι αποστολή.

Για Μαρκίνιος και Ντέγκενεκ: «Δεν μπορώ να γνωρίζω τις αποφάσεις του προπονητή. Για Μαρκίνιος ήταν ένα θέμα που συζητήθηκε με τον προπονητή και πάρθηκε μία απόφαση. Θα δούμε αν υπάρχει εξέλιξη. Για τον Ντέγενεκ ισχύει το ίδιο».

Για την αυριανή παρουσία κόσμου: «Υπάρχει κινητοποίηση, ξεπεράσαμε τις 6000 σε προπώληση, θέλω να πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε πενταψήφιο αριθμό. Θέλουμε τον κόσμο. Μεταφέρω και ένα κάλεσμα, είναι από τα ματς που καθορίζουν την πορεία μιας ολόκληρης χρονιάς, να το αντιληφθούν όλοι. Θέλω να ελπίζω ότι η ροή προπώλησης θα αυξηθεί».

Για τον Γκαρσία: «Ξεκάθαρη η ανακοίνωση μας, δεν έχω να προσθέσω κάτι, υπάρχουν ευθύνες και απαιτήσεις. Υπάρχει πίστη».

Για την απόφαση του Πρόδρμου Πετρίδης για μετατροπή μετοχών: «Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Είναι μια ειλημμένη απόφαση από τον Δεκέμβριο από αρκετά άτομα που έχουν βάλει χρήματα στον ΑΠΟΕΛ. Αυτό που έχει συμβεί έχει αναφερθεί και στη ΓΣ του ΑΠΟΕΛ Σωματείο. Παράγοντες του ΑΠΟΕΛ έχουν μετατρέψει τα λεφτά τους σε μετοχές. Πλέον το χρέος έχει πλησιάσει τα 39 εκατομμύρια. Μια πράξη απίστευτα βοηθητική για την ομάδα. Πρόκειται για μια ενέργεια που έχει γίνει αρκετό καιρό, έχει συμπεριληφθεί στους ισολογισμούς και στον φάκελο του Μαρτίου. Η οφειλή μετατράπηκε σε μετοχή».

Για τη μετοχική μορφή της εταιρείας και τη Γενικη Συνέλευση: «Θα παρουσιαστεί η μετοχική μορφή της εταιρείας στο Γενικη Συνέλευση. Σε όλο αυτό το διάστημα έχουν γίνει ενέργειες για να παρουσιαστεί ένα πλάνο για την επόμενη μέρα. Το πιο ωφέλιμο είναι να γίνει μια ολοκληρωμένη παρουσία και αυτή τη στιγμή το πιο πιθανό η Συνέλευση θα οριστεί τέλος του Μάιου».

Για τη συνάντηση με τον κόσμο: «Έγινε η 3η κατά σειρά συνάντηση με τον κόσμο στα Λατσιά. Έχουμε αναβάλει την συνάντηση στην Κακοπετρία για τις 4 Μαΐου. Ευχαριστώ τον κόσμο για την παρουσία του».

Για επενδυτή: «Ο Φωτίου αναφέρθηκε ότι υπάρχουν τρεις περιπτώσεις που εξετάζονται αλλά είναι σε πρώιμο στάδιο. Πάντα σε συζήτηση με την συμβουλευτική επιτροπή γίνονται οι διαδικασίες».

Για τον Αλμέιδα: «Έχει επιστρέψει από το περασμένο Σάββατο. Υπάρχει πρόθεση να εργαστεί από τη θέση του υπευθύνου του ποδοσφαιρικού τμήματος».