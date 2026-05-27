Βαλβέρδε για τον καυγά με Τσουαμενί: «Είχα την υποστήριξη και την αγάπη της Ρεάλ Μαδρίτης»

Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε έφτασε νωρίς τα ξημερώματα της Τετάρτης (27/05) στην Ουρουγουάη για να συμμετάσχει στις προπονήσεις της εθνικής ομάδας, ενόψει του επερχόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σε δηλώσεις του στην κάμερα του «CarveDeportiva», κατά την άφιξη του στο αεροδρόμιο της χώρας, ο μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης αναφέρθηκε για πρώτη φορά δημόσια στον πολύκροτο καυγά που είχε με τον συμπαίκτη του, Ορελιέν Τσουαμενί, τονίζοντας το πόσο ευγνώμων είναι στην κοινότητα των «μερένχες» για την υποστήριξη που του έδειξαν.

«Νιώθω υπέροχα. Είχα την υποστήριξη και την αγάπη όλων των οπαδών της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και του συλλόγου. Μερικές φορές, πρέπει να περάσεις μέσα από αυτά τα μικρά εμπόδια στο ποδόσφαιρο και στη ζωή για να μάθεις, να αναπτυχθείς και να ωριμάσεις», ενώ σημείωσε πως το ατυχές αυτό περιστατικό θα τον βοηθήσει «να γίνει καλύτερος αρχηγός τα επόμενα χρόνια».

Αναφορικά με τις πιθανότητες της Ουρουγουάης στο επερχόμενο Μουντιάλ, ο Βαλβέρδε υπογράμμισε πως: «Είμαι πάντα ενθουσιασμένος και στόχος μας είναι να σηκώσουμε το τρόπαιο. Είναι αυτό που θέλεις περισσότερο, αυτό που πάντα ονειρευόσουν ως παιδί: να παίξεις για την εθνική ομάδα και να σηκώσεις το Παγκόσμιο Κύπελλο».

Ο 27χρόνος μέσος τόνισε τέλος τη σημασία της διατήρησης της ενότητας της ομάδας και διαβεβαίωσε ότι το σύνολο του Μαρσέλο Μπιέλσα θα επιδιώξει να φτάσει και να ξεπεράσει την ιστορική απόδοση της «Σελέστε» στο τουρνουά της Νότιας Αφρικής το 2010, όταν τερμάτισε τέταρτη.

«Μεγαλώσαμε με αυτή την εικόνα και θα θέλαμε πολύ να μπορέσουμε να ανταποδώσουμε με τον ίδιο τρόπο, να κάνουμε την Ουρουγουάη περήφανη».

