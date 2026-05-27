Λοσάδα: «Να δώσουμε στον κόσμο θέαμα και τρόπαιο - Έχω εκπλαγεί»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής του Απόλλωνα Ερνάν Λοσάδα στη συνέντευξη Τύπου για τον τελικό κυπέλλου της Παρασκευής (29/5, 19:00) με την Πάφο στο ΓΣΠ.

Αναλυτικά...

«Είναι τιμή να είμαστε εδώ. Μετά από οκτώ χρόνια χωρίς τελικό εκπροσωπούμε αυτή την υπέροχη ομάδα στον τελικό. Ελπίζω ο τελικός να είναι σπουδαίο θέαμα για όσους έρθουν να τον παρακολουθήσουν. Θα έχουμε σπουδαία υποστήριξη από τον κόσμο μας και ελπίζω να τους δώσουμε όχι μόνο θέαμα αλλά και το τρόπαιο.

Είχαμε εξαιρετικό δεύτερο μισό στη σεζόν, η προσπάθεια και αφοσίωση των παικτών ήταν τεράστια. Τώρα εξαρτάται από εμάς να κάνουμε ακόμη μια προσπάθεια και να κάνουμε τον κόσμο, τον πρόεδρο και όσους ενδιαφέρονται για την ομάδα το πιο όμορφο δώρο και να πάμε στο Εuropa League.

Έχω πολύ σεβασμό για την Πάφο για αυτό που έκανε τα προηγούμενα χρόνια, είστε παράδειγμα για όλους μας, σπουδαία ομάδα, εύχομαι ο καλύτερος να κερδίσει και να απολαύσουμε τον τελικό.

Ευχαριστώ τον χορηγό για τη διοργάνωση και τους διοργανωτές, για να είμαι ειλικρινής έχω εκπλαγεί ερχόμενος από έξω, από την Αργεντινή, έχετε μια σπουδαία διοργάνωση και είναι τιμή μου να είμαι εδώ».