Ο Πετρίδης ζήτησε μετοχοποίηση του χρέους του ΑΠΟΕΛ προς το πρόσωπό του

Είδηση σχετικά με το κομμάτι του χρέος του ΑΠΟΕΛ που παρουσιάζεται προς το όνομα του Πρόδρομου Πετρίδη προέκυψε στην χθεσινή (27/04) συνάντηση της διοίκησης των γαλαζοκιτρίνων με οπαδούς της ομάδας στο οίκημα του Παρθενώνα Λατσιών.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στον Super Sport FM o πρώην πρόεδρος των γαλαζοκιτρίνων, ζήτησε όπως γίνει μετοχοποίηση του χρέους της ομάδας της Λευκωσίας που φαίνεται ότι χρωστάει προς τον ίδιο.

Για την ώρα δεν έχει γίνει γνωστό το μέγεθος του ποσού αυτού, όμως φημολογείται ότι είναι ένα μεγάλο ποσό, που θα ρίξει το συνολικό χρέος της ομάδας.