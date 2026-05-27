Ντουμπόφ: «Χαρούμενοι που είμαστε εδώ τρίτη σερί φορά, θα παλέψουμε για το κύπελλο»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο πρόεδρος της Πάφου Ρομάν Ντουμπόφ στη συνέντευξη Τύπου του τελικού κυπέλλου που θα διεξαχθεί την Παρασκευή (29/5, 19:00) με αντίπαλο τον Απόλλωνα στο ΓΣΠ.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που είμαστε εδώ, για τρίτη φορά στη σειρά. Μια διοργάνωση που όλοι θέλουν να κερδίσουν. Έχουμε έναν δυνατό αντίπαλο στον τελικό, τον Απόλλωνα. Κάθε χρόνο οι διοργανώσεις γίνονται και πιο καλύτερες και ενδιαφέρουσες. Είμαστε για τρίτη σερί σεζόν εδώ αλλά δεν κοιτάμε στο παρελθόν, κοιτάμε το μέλλον και θα παλέψουμε στο γήπεδο, ελπίζουμε σε μια καλή εμφάνιση για τον κόσμο. Υποσχόμαστε ότι θα παλέψουμε. Ευχαριστώ τη χορηγό εταιρεία».