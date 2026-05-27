Μαλεκκίδης: «Η ομάδα επιστρέφει εκεί που της αρμόζει, να δώσουμε τα πάντα»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο αρχηγός του Απόλλωνα Γιώργος Μαλεκκίδης στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του τελικού κυπέλλου της Παρασκευής (29/5, 19:00) με αντίπαλο την Πάφο.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που η ομάδα επιστρέφει εκεί που της αρμόζει, σε έναν τελικό όπου θα διεκδικήσουμε ένα τρόπαιο. Όσο για το παιχνίδι είναι μια γιορτή με δύο ομάδες που αξίζουν να βρίσκονται στον τελικό.

Εύχομαι όλος ο κόσμος που θα έρθει στο ΓΣΠ να απολαύσει ένα ωραίο παιχνίδι. Όλα εμείς είμαστε έτοιμοι να δώσουμε το 100%, να δώσουμε τα πάντα στο γήπεδο για να πάρουμε το κύπελλο στη Λεμεσό και να κάνουμε χαρούμενους τους οπαδούς μας».