«Μια νέα ζωή που δεν είχα στην Αμερική» - Η χωρητικότητα του γηπέδου και το κόστος

Αποκαλυπτικός όσον αφορά το πρότζεκτ για το γήπεδο ήταν ο πρόεδρος της Ομόνοιας, Σταύρος Παπασταύρου, όσον αφορά το κόστος και τη χωρητικότητα, μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση.

Για το κέρδος και τα όσα έδωσε στην Ομόνοια: «Περισσότερα από 20.000.000. Όταν έχουμε επιτυχίας, δεν είναι και οικονομικά. Έχει ανθρώπους που ήρθαν στην Κύπρο και έβαλαν λεφτά. Δεν είναι επένδυση, είναι υποστήριξη. Αυτό που κερδίζω, είναι πως έχω μια καινούργια ζωή που δεν είχα στην Αμερική. Έχω τριβή με κόσμο. Τα τελευταία δύο χρόνια είμαι περισσότερο εδώ παρά στην Αμερική».

Για το ιδιόκτητο γήπεδο και το ενδεχόμενο κέρδος: «Θα υπάρχουν οικίες, ξενοδοχείο, γραφεία. Θα έχει καταστήματα που όλα μαζί θα δημιουργήσουν ένα κερδοφόρο πρότζεκτ. Δουλεύουμε πάνω στις άδειες, παίρνει χρόνο αυτό. Είναι αρκετά γραφειοκρατικό το θέμα. Ελπίζω πως θα εξασφαλίσουμε τις άδειες τα επόμενα δύο χρόνια και μετά θα δουλέψουμε στο γήπεδο που νομίζω θα είναι έτοιμο σε 1-1.5 χρόνο. Θα είναι περίπου 16.000 χωρητικότητας. Όλο μαζί θα είναι 100.000.000-120.000.000 ευρώ».