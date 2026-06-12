Ο Μπερνάρντο Σίλβα είχε συμφωνήσει με Ατλέτικο, αλλά όταν προέκυψε… Ρεάλ άλλαξε γνώμη

Η Ρεάλ κατάφερε να αρπάξει μέσα από τα χέρια της Ατλέτικο τον Μπερνάρντο Σίλβα, όπως αναφέρει το Cadena Ser.

Ο Πορτογάλος μέσος φέρεται να είχε συμφωνήσει σε όλα με τους «ροχιμπλάνκος» και ήταν έτοιμος να υπογράψει το πρωί της Πέμπτης. Ωστόσο το δυναμικό «μπάσιμο» της Ρεάλ άλλαξε τη γνώμη του και επέλεξε την «βασίλισσα», για τον επιπλέον λόγο πως στον πάγκο της θα βρίσκεται ξανά ο Ζοσέ Μουρίνιο.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Σίλβα αποτελεί την τρίτη πολύ σημαντική προσθήκη της Ρεάλ και μάλιστα με πολύ συμφέροντες όρους. Ο Πορτογάλος, αλλά και ο Ιμπραχίμα Κονατέ έρχονται ελεύθεροι από Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ αντίστοιχα, ενώ ο Ντένζελ Ντούμφρις θα αποκτηθεί από την Ίντερ για μόλις 20 εκατ. ευρώ.