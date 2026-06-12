Ανακοινώνει τον Τίγκα η Μύκονος!

Ο Φίλιππος Τίγκας αποχώρησε από τον Κεραυνό Στροβόλου και έχει ήδη συμφωνήσει με την Μύκονο Betsson, που σύντομα θα ανακοινώσει την απόκτησή του.

Ο Κύπριος γκαρντ (1,84μ.) προέρχεται από μια πολύ καλή σεζόν με 12,7 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 3,2 ασίστ σε περίπου 23 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο στο εγχώριο πρωτάθλημα, ενώ στο FIBA Europe Cup μέτρησε 10 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ σε 19 λεπτά συμμετοχής.

Ο 23χρονος άσος από το 2018 έως το 2020 αγωνιζόταν στα αναπτυξιακά τμήματα της ΑΕΚ.

Στο Ευρωμπάσκετ 2025, που φιλοξενήθηκε στην πατρίδα του, είχε 10,4 πόντους, 3,6 ασίστ, 2,8 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 26,6 λεπτά ανά αγώνα.