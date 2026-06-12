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Κουρτουά: «Μάλλον σταματώ από εθνική Βελγίου μετά το Μουντιάλ»

ΓΗΠΕΔΟ

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Κουρτουά: «Μάλλον σταματώ από εθνική Βελγίου μετά το Μουντιάλ»

Ο 34χρονος τερματοφύλακας της Ρεάλ πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα το 2011

Το ενδεχόμενο να ολοκληρώσει την θητεία του στην εθνική Βελγίου μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι το επικρατέστερο, σύμφωνα με τον Τιμπό Κουρτουά. Ο 34χρονος τερματοφύλακας της Ρεάλ πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα το 2011 και μετρά πλέον 109 συμμετοχές

«Δεν ξέρω αν πρέπει να μιλάμε για το μέλλον αυτή τη στιγμή, αλλά οι πιθανότητες να μην συνεχίσω μετά από αυτό το τουρνουά είναι μεγαλύτερες από το να συνεχίσω», δήλωσε λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα των «κόκκινων διαβόλων» στον 7ο όμιλο απέναντι στην Αίγυπτο στο Σιάτλ.

«Θέλω ακόμη να αγωνιστώ για μερικά χρόνια σε συλλογικό επίπεδο. Παράλληλα, όμως, πρέπει να φροντίζεις το σώμα σου. Η οικογένειά μου βρίσκεται εδώ γιατί αυτό μπορεί να είναι το τελευταίο μου τουρνουά», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ο Βέλγος γκολκίπερ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να παραμείνει στην εθνική ομάδα. «Αν κάνουμε ένα καλό Παγκόσμιο Κύπελλο, φυσικά. Και αν συνεχίσω να αισθάνομαι το καλό κλίμα που υπάρχει στην ομάδα. Μετά το τέλος της διοργάνωσης θα χρειαστεί να συζητήσω με τον προπονητή, τον τεχνικό διευθυντή Βενσάν Μανάερτ και το ιατρικό επιτελείο».

Ο Κουρτουά ανέφερε επίσης ότι κατά τη θητεία του πρώην ομοσπονδιακού τεχνικού Ντομένικο Τεντέσκο είχε τη δυνατότητα να απουσιάζει από ορισμένες υποχρεώσεις της εθνικής, κάτι που τον έκανε να σκεφτεί πιο σοβαρά το μέλλον του. «Διαπίστωσα ότι στα διαστήματα των διεθνών αγώνων μπορούσα να ξεκουραστώ και να δουλέψω ήρεμα στο γυμναστήριο. Επιπλέον, τον τελευταίο ενάμιση χρόνο αντιμετώπισα αρκετά μικροπροβλήματα και τραυματισμούς, οπότε είναι φυσιολογικό να σκέφτεσαι περισσότερο το μέλλον. Εξετάζω το ενδεχόμενο να παραδώσω τη σκυτάλη. Υπάρχει πολύ ταλέντο με τους Λάμερς και Πέντερς».

Όσο για τις βλέψεις του στο Μουντιάλ: «Είμαι πολύ διψασμένος για διάκριση, όπως και όλοι στην ομάδα. Νιώθω εξαιρετικά και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε. Δούλεψα πολύ σκληρά για την επιστροφή μου την άνοιξη. Ο τραυματισμός στον τετρακέφαλο ήταν μια μεγάλη ατυχία, γιατί εκείνη την περίοδο ένιωθα σχεδόν ανίκητος. Τώρα είμαι έτοιμος να διατηρήσω το επίπεδό μου και να παραμείνω συγκεντρωμένος».

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FIFA World Cup 2026

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