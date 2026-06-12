Διέγραψε τον Τσάβι από τους legends η Μπαρτσελόνα, ποιος ο λόγος

Εκτός αποστολής στα δυο πιο πρόσφατα φιλικά των Legends της Μπαρτσελόνα έμεινε ο Τσάβι Ερνάντεθ, προκαλώντας αρκετή αναστάτωση και απορία στον φίλαθλο κόσμο του συλλόγου (και όχι μόνο).

Ο Ισπανός άλλοτε κορυφαίος χαφ των γηπέδων και πρώην προπονητής της Μπάρτσα έδινε σταθερά το «παρών» στα παιχνίδια των «θρύλων» της ομάδας, από τη στιγμή που αποφάσισε να ολοκληρώσει την καριέρα του. Ωστόσο, τελευταία απουσιάζει, με τον λόγο που έχει διαρρεύσει στην χώρα της Ιβηρικής να προκαλεί... σάλο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ, η απουσία του δεν είναι τυχαία, καθώς φέρεται να έχει «διαγραφεί» από την ομάδα, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του για τον Αλεχάντρο Ετσεβαρία, τον άνθρωπο που είναι η «κρυφή δύναμη» των Καταλανών.

Ο Τσάβι είχε αναφέρει πως εκείνος (σ.σ. ο Ετσεβαρία) έχει μεγαλύτερη δύναμη από τον Τζοάν Λαπόρτα, ενώ στη συνέχεια τόνισε πως ο Λιονέλ Μέσι ήταν έτοιμος να επιστρέψει στην Μπαρτσελόνα το 2023, όμως ο Λαπόρτα «μπλόκαρε» αυτή την κίνηση.

Τα παραπάνω μάλλον εκνεύρισαν τον ισχυρό άνδρα των «μπλαουγκράνα» που πήρε μια σκληρή και γεμάτη... ιεροσυλία απόφαση για έναν από τους μεγαλύτερους και σπουδαιότερους παίκτες που φόρεσαν τη φανέλα της Μπάρτσα.