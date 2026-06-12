Παπασταύρου για όλα: Η διαφθορά, οι λεπτομέρειες του γηπέδου και το μεταγραφικό πλάνο

Καλεσμένος στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση» βρέθηκε ο Σταύρος Παπασταύρου.

Ο πρόεδρος της Ομόνοιας τοποθετήθηκε εκ νέου για όλα όσα απασχολούν στο πράσινο οικοδόμημα, ωστόσο αναφέρθηκε ξανά στα περί διαφθοράς του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Αναλυτικά:

Για το ανεκπλήρωτο όνειρο του: «Το γήπεδο και το Champions League. Ότι κάνω στη ζωή μου, θέλω να πηγαίνω και παρακάτω. Να μεγαλώνουμε και κάθε χρόνο να κάνουμε κάτι καλύτερο».

Από την ανάληψη της Ομόνοιας: «Η οικογένεια μου είναι Ανορθωσιάτες. Έτυχε, δεν το έψαξα. Με πήραν τηλέφωνο, με ρώτησαν αν με ενδιαφέρει και είπα γιατί όχι. Όταν είσαι επιχειρηματίας τα βλέπεις αυτά».

Για το κέρδος και τα όσα έδωσε στην Ομόνοια: «Περισσότερα από 20.000.000. Όταν έχουμε επιτυχίας, δεν είναι και οικονομικά. Έχει ανθρώπους που ήρθαν στην Κύπρο και έβαλαν λεφτά. Δεν είναι επένδυση, είναι υποστήριξη. Αυτό που κερδίζω, είναι πως έχω μια καινούργια ζωή που δεν είχα στην Αμερική. Έχω τριβή με κόσμο. Τα τελευταία δύο χρόνια είμαι περισσότερο εδώ παρά στην Αμερική».

Για το ιδιόκτητο γήπεδο και το ενδεχόμενο κέρδος: «Θα υπάρχουν οικίες, ξενοδοχείο, γραφεία. Θα έχει καταστήματα που όλα μαζί θα δημιουργήσουν ένα κερδοφόρο πρότζεκτ. Δουλεύουμε πάνω στις άδειες, παίρνει χρόνο αυτό. Είναι αρκετά γραφειοκρατικό το θέμα. Ελπίζω πως θα εξασφαλίσουμε τις άδειες τα επόμενα δύο χρόνια και μετά θα δουλέψουμε στο γήπεδο που νομίζω θα είναι έτοιμο σε 1-1.5 χρόνο. Θα είναι περίπου 16.000 χωρητικότητας. Όλο μαζί θα είναι 100.000.000-120.000.000 ευρώ».

Υπό ποιες συνθήκες θα πωλούσε και αν ψάξει κι άλλους επενδυτές: «Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Ήταν λάθος το δημοσιεύματα ότι ψάχνουμε οικονομικούς συμπαίκτες».

Για το μπάτζετ: «Υπάρχει μεγάλο φάσμα. Από ομάδες με 1.000.000 ευρώ μέχρι 30.000.000 ευρώ. Γι’ αυτό λέω ότι ξεφύγαμε σε κάποια νούμερα. Η αγορά στην Κύπρο δεν δικαιολογεί αυτά τα ποσά».

Για την ατάκα του «μην ξεχάσετε να ψηφίσετε»: «Ένας λόγος που νομίζω κρατώ την ηρεμία μου και δεν βιάζομαι να αποφασίσω, είναι ότι δεν λαμβάνω υπόψη τι λέγεται. Γιατί εκπλάγηκες; Είναι κάτι που γίνεται σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι Παπασταύρου φαινόμενο. Πολλές προσωπικότητες λένε στον κόσμο πηγαίνετε να ψηφίσετε. Αρκετός κόσμος της Ομόνοιας ακολουθεί ένα συγκεκριμένο κόμμα. Ψήφισα και εγώ, για πρώτη φορά. Αρκετοί οπαδοί της Ομόνοιας είναι από την αριστερά. Εμείς παίρνουμε το λάβαρο όπου υπάρχουν Ομονοιάτες».

Για τη διαμάχη του με την ΚΟΠ και την ατάκα του για τον «τιμοκατάλογο»: «Απ’ ότι ξέρω, μετά που κατέθεσα, προχωρά το θέμα αλλά δεν έχω άλλες πληροφορίες. Όταν μιλάμε για την ΚΟΠ, ελπίζω ότι αυτά που έλεγα για τιμοκατάλογο, να έχουν τελειώσει ή να μην είναι σε μεγάλο βαθμό. Κατέθεσα στοιχεία, ότι είχα τα έδωσα. Πραγματική διόρθωση και βελτίωση δεν μπορώ να πω ότι βλέπω. Η έκθεση του γενικού ελεγκτή είναι σαν να την έγραψα εγώ. Προσωπικά δεν με προσεγγίζουν οι πολιτικοί. Αν υπάρχει αυτό με άλλες ομάδες, νομίζω ότι είναι φανερό».

Για την αλλαγή ηγεσίας στην ΚΟΠ: «Αν δεχθούν να υπάρχει έλεγχος… Γιατί δεν ελέγχονται από κανένα. Η UEFA δεν κάνει τους ελέγχους που πρέπει. Οι ανησυχίες μας αφορούν στο που πάνε και γιατί κάποια λεφτά. Δεν ξέρουμε τι κάνουν. Ζητώ εδώ και 8 χρόνια τις οικονομικές καταστάσεις της ΚΟΠ και δεν παίρνω τίποτα».

Για τα 17εκ. που είναι στη διάθεση της ΚΟΠ: «Είναι από αυτά που μας έδωσε, τρεις σελίδες. Εκτός από τα λεφτά, είναι κι άλλες πτυχές του ελέγχου μιας δημόσιας υπηρεσίας. Δεν είναι ιδιωτική εταιρεία. Πρέπει σε κάποιο σημείο να υπάρχει διαφάνεια. Η ΚΟΠ βοηθά κάποιες ομάδες. Υποστηρίζουν κάποιες αποφάσεις ομάδων με αποτέλεσμα να γίνεται πιο μεγάλο το έλλειμα».

Για το ότι δεν έβαλε δικό της υποψήφιο για την ΚΟΠ: «Πέρσι βάλαμε δικό μας άνθρωπο. Δεν τα καταφέραμε. Εμάς μας ενδιαφέρει η διαφάνεια και να δώσουν στα σωματεία τα στοιχεία. Ο άνθρωπος που βάλαμε υποστήριζε τον ΑΠΟΕΛ, δεν ήταν με τη δική μας ομάδα».

Για τις οφειλές προς το Κράτος: «Πάντα θέλουμε να είμαστε εκεί στους διαλόγους. Πολλοί μας κατηγορούσαν πως θέλουμε να κλείσουμε τις ομάδες. Δεν είναι έτσι. Θέλουμε απλά υγιή ανταγωνισμό. Η ΚΟΠ έχει την ευθύνη της εποπτείας ώστε οι πρόεδροι να μην κάνουμε λάθη. Δεν έχω καμία ενημέρωση για τις υποχρεώσεις των άλλων κι αν πληρώνονται. Εμείς πληρώνουμε, δεν έχουμε εκκρεμότητες».

Για τους Κύπριους ποδοσφαιριστές: «Από την πρώτη μέρα που ήρθα στην Ομόνοια και με όσους προπονητές συνεργάστηκα, λέω ότι θέλω να προωθούμε τους Κύπριους ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι το πλάνο μας. Ένας από τους λόγους που υποφέρει η Εθνική, είναι πως δεν βάζουμε Κύπριους. Ίσως πρέπει να το δούμε πιο μακροχρόνια. Όταν το επίπεδο είναι τόσο χαμηλά στην Ευρώπη, δεν σε βοηθά μακροχρόνια».

Για την μισθολόγια σε σύγκριση Κύπριου: «Υπάρχει διαφορά. Γιατί ο ξένος θα φύγει από την χώρα του να έρθει, θεωρητικά είναι καλύτερος γιατί πήρε ευκαιρίες. Οι Κύπριοι παίρνουν λιγότερα. Στην Ομόνοια δεν έχουμε χρήματα κάτω από το τραπέζι, μόνο πάνω».

Για τον Γιάνσον: «Μπορούμε να υπογράψουμε παίκτες, όμως δεν μπορούμε να τους εγγράψουμε. Η ΚΟΠ αποφάσισε να μας βάλει εμπάργκο. Η χρονική στιγμή του εμπάργκο με ανησύχησε πολύ. Ο κ.Κρις Τριανταφυλλίδης ο δικηγόρος του Γιάνσον μας έστειλε επιστολή και πως θα ζητήσει διάλυση της Ομόνοιας. Εμάς δεν μας ανησυχεί ότι θα διαλύσει την Ομόνοια. Αμέσως μετά, μας έβαλε εμπάργκο η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών της ΚΟΠ. Αυτή τη στιγμή, κάναμε την αίτηση και έχουμε δικαστική την επόμενη εβδομάδα. Κάναμε έφεση στο CAS».

Για τον αυξημένο προϋπολογισμό: «Δεν θα κάνουμε τρελά νούμερα. Δεν πάμε Champions League, δεν θα μας κάνει ζημιά».

Για τον Σεμέδο: «Δεν μας αιφνιδίασε, μου έστειλε μήνυμα και εμένα και του προπονητή. Υπογράψαμε τον Μοντνόρ, υπάρχει πάνω κάτω η ίδια ποιότητα. Έγινε προσπάθεια να τον κρατήσουμε όμως δεν έγινε υπερπροσπάθεια. Κάναμε προσφορά του Σεμέδο και περιμέναμε την απάντηση του. Υπογράψαμε τον Μοντνόρ, το ήξερε ο Σεμέδο. Νομίζω ότι αυτό τον ώθηση να πάρει την απόφαση του. Ξέραμε ότι έχει προσφορές με υψηλές απολαβές».

Για τα χρήματα που δαπάνησε για τον Μοντνόρ: «Είναι αρκετά υψηλό το ποσό (σ.σ γέλια).

Για την επιστροφή του Κακουλλή: «Είναι πάντα σημαντικοί οι Κύπριοι. Έδωσε τα πάντα στην Ομόνοια, ήταν σωστός μαζί μας και αφού ήθελε να έρθει, τον φέραμε».

Για τον Μασούρα: «Δεν δέχθηκε την πρόταση που του κάναμε από τον Γενάρη και πήγε αλλού».

Για τον Λουκάσεν: «Προτιμώ να μην πω κάτι (σ.σ. γέλια)»

Για τον Λαΐφη: «Ίδια απάντηση (σ.σ. γέλια)».