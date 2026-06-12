Διοργανώσεις UEFA: Οι ημερομηνίες των κληρώσεων και των αγώνων

Ομόνοια, Πάφος F.C., ΑΕΚ και Απόλλων μετρούν αντίστροφα για να μάθουν τους πρώτους τους αντιπάλους στις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις 2026 - 2027.

Οι πρώτες κληρώσεις θα γίνουν την ερχόμενη Τετάρτη 17 Ιουνίου και οι ομάδες μας αρχίζουν τις υποχρεώσεις τους από το δεύτερο προκριματικά γύρο των διοργανώσεων που συμμετέχουν.

Αναλυτικά όλες οι ημερομηνίες μέχρι και την ολοκλήρωση της League Phase των διοργανώσεων:

Champions League (Ομόνοια Λευκωσίας)

Η πρωταθλήτρια Ομόνοια θα μάθει τον πρώτο της αντίπαλο στην κλήρωση που θα γίνει στις 17 Ιουνίου.

Θα δώσει τους πρώτους της αγώνες στις 21 ή 22 Ιουλίου και στις 28 ή 29 Ιουλίου.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες του Champions League:

Κληρώσεις:

16 Ιουνίου: Κλήρωση 1ου προκριματικού γύρου

17 Ιουνίου: Κλήρωση 2ου προκριματικού γύρου

20 Ιουλίου: Κλήρωση 3ου προκριματικού γύρου

3 Αυγούστου: Κλήρωση Play-off

27 Αυγούστου: Κλήρωση League Phase

Αγώνες:

7/8 και 14/15 Ιουλίου: Αγώνες πρώτου προκριματικού γύρου

21/22 και 28/29 Ιουλίου: Αγώνες δεύτερου προκριματικού γύρου

4/5 και 11 Αυγούστου: Αγώνες τρίτου προκριματικού γύρου

18/19 και 25/26 Αυγούστου: Αγώνες Play-off

League phase:

1η Αγωνιστική: 8–10 Σεπτεμβρίου

2η Αγωνιστική: 13/14 Οκτωβρίου

3η Αγωνιστική: 20/21 Οκτωβρίου

4η Αγωνιστική: 3/4 Νοεμβρίου

5η Αγωνιστική: 24/25 Νοεμβρίου

6η Αγωνιστική: 8/9 Δεκεμβρίου

7η Αγωνιστική: 19/20 Ιανουαρίου 2027

8η Αγωνιστική: 27 Ιανουαρίου 2027

Europa League και Conference League (Πάφος F.C., ΑΕΚ, Απόλλων)

Η Κυπελλούχος Πάφος F.C. θα αγωνιστεί στο Europa League ενώ η ΑΕΚ και ο Απόλλων στο Conference League.

Και οι τρεις ομάδες μας αρχίζουν από το δεύτερο προκριματικό γύρο των διοργανώσεων και θα δώσουν τους πρώτους τους αγώνες στις 23 και 30 Ιουλίου. Τους πρώτους αντιπάλους τους θα τους μάθουν στις 17 Ιουνίου.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες:

Κληρώσεις:

16 Ιουνίου: Κλήρωση 1ου προκριματικού γύρου

17 Ιουνίου: Κλήρωση 2ου προκριματικού γύρου

20 Ιουλίου: Κλήρωση 3ου προκριματικού γύρου

3 Αυγούστου: Κλήρωση Play-off

28 Αυγούστου: Κλήρωση League Phase

Αγώνες:

9 και 16 Ιουλίου: Αγώνες πρώτου προκριματικού γύρου

23 και 30 Ιουλίου: Αγώνες δεύτερου προκριματικού γύρου

6 και 13 Αυγούστου: Αγώνες τρίτου προκριματικού γύρου

20 και 27 Αυγούστου: Αγώνες Play-off

Πρόγραμμα League Phase Europa League

1η Αγωνιστική: 16/17 Σεπτεμβρίου

2η Αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου

3η Αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου

4η Αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου

5η Αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου

6η Αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου

7η Αγωνιστική: 21 Ιανουαρίου 2027

8η Αγωνιστική: 28 Ιανουαρίου 2027

Πρόγραμμα League Phase Conference League

1η Αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου

2η Αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου

3η Αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου

4η Αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου

5η Αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου

6η Αγωνιστική: 17 Δεκεμβρίου