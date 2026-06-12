Stoiximan: Super ενισχυμένες αποδόσεις σε Καναδάς-Βοσνία & ΗΠΑ-Παραγουάη

Το Μουντιάλ ξεκίνησε με πλούσιο θέαμα και η αγωνιστική δράση συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον. Στις 22:00, ο Καναδάς υποδέχεται τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη στην πρεμιέρα του Β’ ομίλου, ενώ στις 04:00 τα ξημερώματα οι ΗΠΑ φιλοξενούν την Παραγουάη για τον Δ’ όμιλο. Παράλληλα, η Stoiximan προσφέρει Ενισχυμένες και Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, δίνοντας επιπλέον ενδιαφέρον στους φίλους του στοιχήματος.

Στο Καναδάς-Βοσνία & Ερζεγοβίνη, η Stoiximan προσφέρει τη νίκη των γηπεδούχων στο 1.88, την ισοπαλία στα 3.40 και τη νίκη των Βόσνιων, στα 4.45. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το combo νίκη Καναδά, γκολ του Ντέιβιντ και κάρτα στον Κορνέλιους προσφέρεται στα 11.00, ενώ στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις ξεχωρίζει το ενδεχόμενο νίκης του Καναδά, over 2,5 γκολ και 1+ σουτ εντός εστίας από τον Σουανιέρ σε απόδοση 7.92.

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Στο ΗΠΑ-Παραγουάη η Stoiximan προσφέρει τη νίκη των γηπεδούχων στα 2.10, την ισοπαλία στα 3.30 και την επικράτηση της Παραγουάης στα 3.70. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις το ενδεχόμενο να καταγράψουν από ένα τουλάχιστον σουτ εντός εστίας οι Τίλμαν, Σανάμπρια και Αλμιρόν προσφέρεται σε απόδοση 7.26.Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, το combo με περισσότερες από 3,5 συνολικές κάρτες, πάνω από 8,5 κόρνερ και περισσότερα από 2,5 γκολ στην αναμέτρηση προσφέρεται σε απόδοση 7.92.

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