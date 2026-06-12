Στο κόλπο για Λαΐφη η ΑΕΚ!

Σήριαλ με πολλά επεισόδια ενδέχεται να αποτελέσει η περίπτωση του Κωνσταντίνου Λαΐφη, στην καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο.

Όπως ενημερώσαμε νωρίτερα, το όνομα του Κύπριου επιθετικού βρίσκεται στη λίστα τριών μεγάλων ομάδων του νησιού, όμως μια εξ αυτών φαίνεται πως μπήκε για τα καλά στο κόλπο απόκτησης του. Ο λόγος για την ΑΕΚ! Η ομάδα της Λάρνακας προκρίνει την μετακίνηση του στην «Αρένα» αφού ενδιαφέρει την ομάδα προγραμματισμού και δείχνει διατεθειμένη να το παλέψει.

Βέβαια, δεν εξαρτάται μόνο από τους Λαρνακείς η μεταγραφή. Αφ’ ενός ο Λαΐφης διατηρεί συμβόλαιο με τον ΑΠΟΕΛ μέχρι το 2027 και αφετέρου θα πρέπει να ικανοποιηθεί τόσο ο 33χρονος όσο και η ομάδα της πρωτεύουσας. Η φημολογία περί «κοστολόγησης» ύψους 500.000 ευρώ δεν είναι αβάσιμη. Παράλληλα, οι απολαβές του Λαΐφη δεν είναι αμελητέο ποσό.

Τέλος, μένει να διαπιστωθεί ποιες είναι οι άλλες δύο ομάδες που τον έχουν βάλει στο μάτι κι αν είναι διατεθειμένες να βάλουν πιο βαθιά το χέρι στη τσέπη.