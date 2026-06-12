Παπασταύρου για ΚΟΠ: «Ελπίζω οι τιμοκατάλογοι να τελείωσαν ή να μην είναι σε μεγάλο βαθμό»

Για τα όσα είχε καταγγείλει στο παρελθόν σχετικά με την ΚΟΠ, με αναφορά σε τιμοκαταλόγους, σχολίασε ο πρόεδρος της Ομόνοιας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση».

Για τη διαμάχη του με την ΚΟΠ και την ατάκα του για τον «τιμοκατάλογο»: «Απ’ ότι ξέρω, μετά που κατέθεσα, προχωρά το θέμα αλλά δεν έχω άλλες πληροφορίες. Όταν μιλάμε για την ΚΟΠ, ελπίζω ότι αυτά που έλεγα για τιμοκατάλογο, να έχουν τελειώσει ή να μην είναι σε μεγάλο βαθμό. Κατέθεσα στοιχεία, ότι είχα τα έδωσα. Πραγματική διόρθωση και βελτίωση δεν μπορώ να πω ότι βλέπω. Η έκθεση του γενικού ελεγκτή είναι σαν να την έγραψα εγώ. Προσωπικά δεν με προσεγγίζουν οι πολιτικοί. Αν υπάρχει αυτό με άλλες ομάδες, νομίζω ότι είναι φανερό».

Για την αλλαγή ηγεσίας στην ΚΟΠ: «Αν δεχθούν να υπάρχει έλεγχος… Γιατί δεν ελέγχονται από κανένα. Η UEFA δεν κάνει τους ελέγχους που πρέπει. Οι ανησυχίες μας αφορούν στο που πάνε και γιατί κάποια λεφτά. Δεν ξέρουμε τι κάνουν. Ζητώ εδώ και 8 χρόνια τις οικονομικές καταστάσεις της ΚΟΠ και δεν παίρνω τίποτα».

Για τα 17εκ. που είναι στη διάθεση της ΚΟΠ: «Είναι από αυτά που μας έδωσε, τρεις σελίδες. Εκτός από τα λεφτά, είναι κι άλλες πτυχές του ελέγχου μιας δημόσιας υπηρεσίας. Δεν είναι ιδιωτική εταιρεία. Πρέπει σε κάποιο σημείο να υπάρχει διαφάνεια».

Για το ότι δεν έβαλε δικό της υποψήφιο για την ΚΟΠ: «Πέρσι βάλαμε δικό μας άνθρωπο. Δεν τα καταφέραμε. Εμάς μας ενδιαφέρει η διαφάνεια και να δώσουν στα σωματεία τα στοιχεία. Ο άνθρωπος που βάλαμε υποστήριζε τον ΑΠΟΕΛ, δεν ήταν με τη δική μας ομάδα».

Για τις οφειλές προς το Κράτος: «Πάντα θέλουμε να είμαστε εκεί στους διαλόγους. Πολλοί μας κατηγορούσαν πως θέλουμε να κλείσουμε τις ομάδες. Δεν είναι έτσι. Θέλουμε απλά υγιή ανταγωνισμό. Η ΚΟΠ έχει την ευθύνη της εποπτείας ώστε οι πρόεδροι να μην κάνουμε λάθη. Δεν έχω καμία ενημέρωση για τις υποχρεώσεις των άλλων κι αν πληρώνονται. Εμείς πληρώνουμε, δεν έχουμε εκκρεμότητες».