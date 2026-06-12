Τι συμβαίνει με το εμπάργκο στην Ομόνοια λόγω Γιάνσον

Για την περίπτωση που αφορά τον Γιέσπερ Γιάνσον, για τον οποίο επιβλήθηκε εμπάργκο στην Ομόνοια, αναφέρθηκε ο πρόεδρος των πρασίνων, Σταύρος Παπασταύρου, στη συνέντευξή του στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση».

«Μπορούμε να υπογράψουμε παίκτες, όμως δεν μπορούμε να τους εγγράψουμε. Η ΚΟΠ αποφάσισε να μας βάλει εμπάργκο. Η χρονική στιγμή του εμπάργκο με ανησύχησε πολύ. Ο κ.Κρις Τριανταφυλλίδης ο δικηγόρος του Γιάνσον μας έστειλε επιστολή και πως θα ζητήσει διάλυση της Ομόνοιας. Εμάς δεν μας ανησυχεί ότι θα διαλύσει την Ομόνοια. Αμέσως μετά, μας έβαλε εμπάργκο η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών της ΚΟΠ. Αυτή τη στιγμή, κάναμε την αίτηση και έχουμε δικαστική την επόμενη εβδομάδα. Κάναμε έφεση στο CAS».