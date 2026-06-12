Η απάντηση Παπασταύρου γιατί είπε «Μην ξεχάσετε να ψηφίσετε» στη φιέστα της Ομόνοιας

Την ατάκα που έριξε στη διάρκεια της φιέστας της Ομόνοιας «Μην ξεχάσετε να ψηφίσετε» κλήθηκε να απαντήσει ο πρόεδρος των πρασίνων, Σταύρος Παπασταύρου, στις δηλώσεις του στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση.

«Ένας λόγος που νομίζω κρατώ την ηρεμία μου και δεν βιάζομαι να αποφασίσω, είναι ότι δεν λαμβάνω υπόψη τι λέγεται. Γιατί εκπλάγηκες; Είναι κάτι που γίνεται σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι Παπασταύρου φαινόμενο. Πολλές προσωπικότητες λένε στον κόσμο πηγαίνετε να ψηφίσετε. Αρκετός κόσμος της Ομόνοιας ακολουθεί ένα συγκεκριμένο κόμμα. Ψήφισα και εγώ, για πρώτη φορά» είπε.