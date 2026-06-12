«Συνεχίζει στον Απόλλωνα ο Κούτρης»

Προ των πυλών στον Απόλλωνα είναι ο Λεονάρντο Κούτρης!

Ο αριστερός ακραίος αμυντικός φαίνεται πως τα βρήκε σε όλα με την ομάδα της Λεμεσού, όπως σημειώνουν τα Μέσα της Ελλάδας.

Αναλυτικά: «Ο Λεονάρντο Κούτρης αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο και στον Απόλλωνα Λεμεσού. Ο 30χρονος Ελληνας αριστερός μπακ αποχωρεί από την Πολωνία και την Πογκόν Στσέσιν έπειτα από τριετία με γεμάτη παρουσία, περισσότερες από 100 συμμετοχές και δύο τελικούς κυπέλλου ως βασικός. Ο πρώην άσος του Ολυμπιακού και επτά φορές διεθνής με την εθνικής Ελλάδας είναι σε συζητήσεις με την ομάδα της Λεμεσού για την υπογραφή τριετούς (2+1) συμβολαίου συνεργασίας».