Το Μουντιάλ 2026 ξεκίνησε από ψες το βράδυ, με τον αγώνα Μεξικό - Νότια Αφρική. Προπονητές και ομάδες στη μάχη για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη, έχοντας ολοκληρώσει την προετοιμασία τους και, πλέον, όλα θα κριθούν εντός των τεσσάρων γραμμών. Κι αν υπάρχουν ομοσπονδιακοί τεχνικοί που είχαν τον χρόνο να προετοιμάσουν τις εθνικές τους ομάδες, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται εδώ και καιρό στο τιμόνι τους, υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος. Οι προπονητές εκείνοι που δεν είχαν και πολύ χρόνο στη διάθεσή τους για να περάσουν τα μηνύματά τους και τη φιλοσοφία τους, έχοντας προσληφθεί στους πάγκους λίγες εβδομάδες νωρίτερα. Συχνά, μάλιστα, χωρίς να δουν τις ομάδες τους ούτε σε ένα επίσημο παιχνίδι.

Ο προπονητής με τα... λιγότερα παιχνίδια

Αυτός με τα λιγότερα ματς στο «τιμόνι» της εθνικής ομάδας που ανέλαβε, είναι ο Κάρλος Κεϊρός. Ο Πορτογάλος, όμως, κουβαλά τεράστια εμπειρία, την οποία θα επιδιώξει να μεταφέρει στο νέο του ρόλο με την Γκάνα. Ο Ίβηρας τεχνικός, ο οποίος αντικατέστησε τον Ότο Άντο στις 13 Απριλίου, ετοιμάζεται για το πέμπτο συνεχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο της καριέρας του. Στα 73 του, πλέον, απουσίασε από τη φιλική ήττα των Αφρικανών από το Μεξικό τον Μάιο για προσωπικούς λόγους και το μοναδικό παιχνίδι του στον πάγκο ήταν η ισοπαλία (1-1) με την Ουαλία, την περασμένη εβδομάδα.

Τρία ματς στον πάγκο ο Δώνης

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Σαουδικής Αραβίας, Γιώργος Δώνης, ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα δέκα ημέρες μετά τον Κεϊρός, αντικαθιστώντας τον Ερβέ Ρενάρ. Ο τελευταίος είχε οδηγήσει τους Σαουδάραβες στο προηγούμενο Μουντιάλ, όπου νίκησε τη μετέπειτα πρωταθλήτρια Αργεντινή. Ο Έλληνας τεχνικός στο διάστημα αυτό πρόλαβε να δει την ομάδα του σε τρία φιλικά παιχνίδια, με πιο πρόσφατο το 0-0 απέναντι στη Σενεγάλη.

Απευθείας στα βαθιά ο Κούμπεκ

Σε αντίθεση με τον Κεϊρός, ο 74χρονος Μίροσλαβ Κούμπεκ δεν είχε καμία διεθνή προπονητική εμπειρία όταν τον κάλεσε η χώρα του. Ο Κούμπεκ ανέλαβε την Εθνική Τσεχίας τον Δεκέμβριο, μετά την απομάκρυνση του Ιβάν Χάσεκ ύστερα από ήττα από τα Νησιά Φερόε. Έπεσε αμέσως... στα βαθιά. Τα πρώτα του παιχνίδια ήρθαν στα playoffs πρόκρισης, όπου οι Τσέχοι κατάφεραν να πάρουν το «εισιτήριο» για την τελική φάση της διοργάνωσης μέσω της διαδικασίας των πέναλτι, απέναντι τόσο στην Ιρλανδία όσο και στη Δανία. Παραμένει αήττητος ως ομοσπονδιακός τεχνικός της Τσεχίας, έχοντας κερδίσει πρόσφατα σε δύο φιλικά το Κόσοβο και τη Γουατεμάλα, ενόψει της πρώτης συμμετοχής της χώρας σε Παγκόσμιο Κύπελλο μετά το 2006.

Η «σανίδα σωτηρίας» για Πότερ

Άλλος ένας προπονητής που οδήγησε την ομάδα του μέσω των playoffs είναι και ο τεχνικός της Σουηδίας, Γκρέιαμ Πότερ. Έπιασε δουλειά τον περασμένο Οκτώβριο και, παρότι η Σουηδία δεν κέρδισε κανένα από τα δύο τελευταία παιχνίδια της στα προκριματικά (τερμάτισε τελευταία στον όμιλό της), εξασφάλισε θέση στα playoffs μέσω του Nations League.Η Σουηδία νίκησε την Ουκρανία και την Πολωνία - οι μοναδικές δύο νίκες του Πότερ μέχρι στιγμής - ενώ σε πρόσφατους φιλικούς αγώνες ηττήθηκε από τη Νορβηγία και αναδείχθηκε ισόπαλη με την Ελλάδα.

Ουαχμπί, Καναβάρο, Λαμουσί

Η Σουηδία ξεκινά τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Τυνησία, η οποία προσέλαβε τον Σαμπρί Λαμουσί, τον Ιανουάριο. Και τα τέσσερα παιχνίδια του μέχρι σήμερα ήταν φιλικά: κέρδισε το πρώτο απέναντι στην Αϊτή, αλλά έχασε τα δύο πιο πρόσφατα από την Αυστρία και το Βέλγιο.

Ο Μοχάμεντ Ουαχμπί του Μαρόκου, που ανέλαβε τον Μάρτιο, έχει απολαύσει ένα πιο ομαλό ξεκίνημα, παραμένοντας αήττητος σε πέντε φιλικούς αγώνες, καθώς προετοιμάζει μια ομάδα με υψηλές προσδοκίες μετά την πορεία μέχρι τα ημιτελικά, πριν από τέσσερα χρόνια. Ο Ουαχμπί είχε οδηγήσει την ομάδα κάτω των 20 ετών του Μαρόκου στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Χιλή, πέρυσι.

Ο Φάμπιο Καναβάρο γνωρίζει, επίσης, τι χρειάζεται για να κατακτήσεις ένα Παγκόσμιο Κύπελλο. Ως ποδοσφαιριστής ήταν αρχηγός της θριαμβεύτριας Ιταλίας το 2006 και τώρα συμμετέχει για πρώτη φορά στη διοργάνωση ως προπονητής. Βρίσκεται στον πάγκο του Ουζμπεκιστάν από τον Οκτώβριο, έχοντας συμπληρώσει οκτώ αγώνες ως ομοσπονδιακός τεχνικός, χάνοντας πρόσφατα δύο φιλικά από τον Καναδά και την Ολλανδία.