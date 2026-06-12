Στον… αφρό της επικαιρότητας το μέλλον του Λαΐφη - Το ενδιαφέρον και τα ενδεχόμενα

Στο προσκήνιο βρίσκεται η περίπτωση του Κωνσταντίνου Λαΐφη με… φόντο το μέλλον του. Ο αμυντικός του ΑΠΟΕΛ δεσμεύεται με την ομάδα της πρωτεύουσας μέχρι το καλοκαίρι του 2027, ωστόσο δεν θεωρείται δεδομένη η παρουσία του στον Αρχάγγελο.

Ο Κύπριος αμυντικός βρίσκεται στη λίστα με τους υψηλά αμειβόμενους ποδοσφαιριστές της ομάδας, όμως ο ΑΠΟΕΛ κατέθεσε ήδη πρόταση επέκτασης, ώστε να αποτελέσει τον «μπροστάρη» της νέας εποχής.

Το νεότερο που προκύπτει είναι πως το όνομα του 33χρονου βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο τριών μεγάλων ομάδων του νησιού! Ο Λαΐφης αποτελεί μια αξιόπιστη λύση, ξεχώρισε από την κακή σεζόν του ΑΠΟΕΛ κι έτσι δεν είναι έκπληξη πως αποτελεί αντικείμενο συζήτησης στην καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο.

Βέβαια, όλα θα εξαρτηθούν από την επιθυμία του ιδίου. Αν θέλει να παραμείνει στον ΑΠΟΕΛ, τότε οι όποιες συζητήσεις… παύουν να υφίστανται. Σε αντίθεση περίπτωση που θέλει να συνεχίσει σε άλλη κυπριακή ομάδα, τότε αφ’ ενός οι γαλαζοκίτρινοι θα πρέπει να ικανοποιηθούν ικανοποιητικά και αφετέρου ο ίδιος να βρει το συμβόλαιο με τις απολαβές που επιθυμεί.