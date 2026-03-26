Αλλαγή απόφασης για Γουαρίς - Η Ανόρθωση καλείται να πληρώσει 155.000 ευρώ

Η Ανόρθωση καλείται να καταβάλει 155.000 ευρώ στον Γκανέζο επιθετικό Ματζίντ Γουαρίς, μετά από απόφαση του Ανώτατου Αθλητικού Δικαστηρίου (CAS), το οποίο εξέτασε την έφεση του παίκτη κατά των αρμόδιων οργάνων της FIFA.

Το ποσό αφορά δεδουλευμένα και πρόσθετες χρεώσεις λόγω της μη έγκαιρης εξόφλησης.

Η διοίκηση της ομάδας είχε ήδη εντάξει την εκκρεμότητα στον οικονομικό της προγραμματισμό και τώρα ξεκινά επαφές με στόχο την επίτευξη διακανονισμού με τον ποδοσφαιριστή, όπως έχει εφαρμοστεί σε πολλές άλλες περιπτώσεις.