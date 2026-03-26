Λίβερπουλ: Ο Τσάμπι Αλόνσο είναι έτοιμος να αναλάβει τους κόκκινους, σύμφωνα με την BILD
Ο Τσάμπι Αλόνσο είναι διατεθειμένος να αναλάβει τη Λίβερπουλ, με βασική προϋπόθεση να έχει επιρροή στον σχεδιασμό της ομάδας, όπως αναφέρει η BILD.
Τα σενάρια που συνδέουν τη Λίβερπουλ με τον Τσάμπι Αλόνσο δεν σταματούν να κατακλύζουν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, παρότι ο Άρνε Σλοτ δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2027 με τους πρωταθλητές Αγγλίας.
Ο έγκυρος Γερμανός δημοσιογράφος της BILD, Άξελ Χέσε, ανέφερε πως ο Τσάμπι Αλόνσο είναι έτοιμος να αναλάβει τους κόκκινους και αν του κάνουν μια συγκεκριμένη πρόταση εκείνος θα την αποδεχθεί.
Βέβαια για να συμβεί αυτό, ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ θέλει να έχει επιρροή στον σχεδιασμό της ομάδας και αυτό να συμφωνηθεί εκ των προτέρων. Μάλιστα, η ίδια πηγή σημειώνει πως μετά την αποχώρηση του Αλόνσο από τη Ρεάλ Μαδρίτης τον Ιανουάριο, η Λίβερπουλ έχει εντείνει την επιδίωξή της για τον Ισπανό.
Σημειώνεται πως μια ενδεχόμενη επιστροφή του Τσάμπι Αλόνσο στο Άνφιλντ θεωρείται η καλύτερη ευκαιρία για την αναγέννηση του υψηλού επιπέδου ρόστερ που διαθέτει η Λίβερπουλ.
