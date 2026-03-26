Λίβερπουλ: Ο Τσάμπι Αλόνσο είναι έτοιμος να αναλάβει τους κόκκινους, σύμφωνα με την BILD

Τα σενάρια που συνδέουν τη Λίβερπουλ με τον Τσάμπι Αλόνσο δεν σταματούν να κατακλύζουν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, παρότι ο Άρνε Σλοτ δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2027 με τους πρωταθλητές Αγγλίας.

Ο έγκυρος Γερμανός δημοσιογράφος της BILD, Άξελ Χέσε, ανέφερε πως ο Τσάμπι Αλόνσο είναι έτοιμος να αναλάβει τους κόκκινους και αν του κάνουν μια συγκεκριμένη πρόταση εκείνος θα την αποδεχθεί.

Βέβαια για να συμβεί αυτό, ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ θέλει να έχει επιρροή στον σχεδιασμό της ομάδας και αυτό να συμφωνηθεί εκ των προτέρων. Μάλιστα, η ίδια πηγή σημειώνει πως μετά την αποχώρηση του Αλόνσο από τη Ρεάλ Μαδρίτης τον Ιανουάριο, η Λίβερπουλ έχει εντείνει την επιδίωξή της για τον Ισπανό.

Σημειώνεται πως μια ενδεχόμενη επιστροφή του Τσάμπι Αλόνσο στο Άνφιλντ θεωρείται η καλύτερη ευκαιρία για την αναγέννηση του υψηλού επιπέδου ρόστερ που διαθέτει η Λίβερπουλ.

