ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Λίβερπουλ: Ο Τσάμπι Αλόνσο είναι έτοιμος να αναλάβει τους κόκκινους, σύμφωνα με την BILD

Ο Τσάμπι Αλόνσο είναι διατεθειμένος να αναλάβει τη Λίβερπουλ, με βασική προϋπόθεση να έχει επιρροή στον σχεδιασμό της ομάδας, όπως αναφέρει η BILD.

Τα σενάρια που συνδέουν τη Λίβερπουλ με τον Τσάμπι Αλόνσο δεν σταματούν να κατακλύζουν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, παρότι ο Άρνε Σλοτ δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2027 με τους πρωταθλητές Αγγλίας.

Ο έγκυρος Γερμανός δημοσιογράφος της BILD, Άξελ Χέσε, ανέφερε πως ο Τσάμπι Αλόνσο είναι έτοιμος να αναλάβει τους κόκκινους και αν του κάνουν μια συγκεκριμένη πρόταση εκείνος θα την αποδεχθεί.

Βέβαια για να συμβεί αυτό, ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ θέλει να έχει επιρροή στον σχεδιασμό της ομάδας και αυτό να συμφωνηθεί εκ των προτέρων. Μάλιστα, η ίδια πηγή σημειώνει πως μετά την αποχώρηση του Αλόνσο από τη Ρεάλ Μαδρίτης τον Ιανουάριο, η Λίβερπουλ έχει εντείνει την επιδίωξή της για τον Ισπανό.

Σημειώνεται πως μια ενδεχόμενη επιστροφή του Τσάμπι Αλόνσο στο Άνφιλντ θεωρείται η καλύτερη ευκαιρία για την αναγέννηση του υψηλού επιπέδου ρόστερ που διαθέτει η Λίβερπουλ.

Πηγή: sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

