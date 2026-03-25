«Φλερτάρουν με τον Μάουρο Καμορανέζι»

Αρέσει στον Ηρακλή ο Μάουρο Καμορανέζι.

Ο προπονητής της Ανόρθωσης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα «monobala.gr», δεν αφήνει αδιάφορη τη νεοφώτιστη ομάδα, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Υπενθυμίζουμε πως το συμβόλαιο του με την ομάδα της Αμμοχώστου ολοκληρώνεται τον Μάιο του 2027.

Αναλυτικά: «Απίθανο φαντάζει ο Γιώργος Πετράκης να παραμείνει στη τεχνική ηγεσία του Ηρακλή και την επόμενη χρονιά παρά το γεγονός ότι ήταν ο προπονητής που ολοκλήρωσε την πορεία προς την άνοδο στην Super League.

Ο εκλεκτός του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ του Παναγιώτη Μονεμβασιώτη αναμένεται να είναι από το εξωτερικό. Ένας από αυτούς που φαίνεται να φλερτάρουν με τον πάγκο του Γηραιού για το ξεκίνημα της νέας αγωνιστικής περιόδου είναι ο Μάουρο Καμορανέζι.

Πρόκειται για τον 50χρονο Ιταλό τεχνικό της Ανόρθωσης. Στην περίπτωση αυτή δεν αποκλείεται να επιλέξει και γνώριμό του από την ομάδα της Κύπρου για καίρια θέση και που μένει ελεύθερος στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου».