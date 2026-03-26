Ατλέτικο: Δεν πουλάει και δίνει γενναία αύξηση στον Άλβαρες

Θορυβημένη από τα σενάρια που θέλουν την Μπαρτσελόνα να έχει θέσει τον Χουλιάν Άλβαρες πρώτο της στόχο για την ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης, η Ατλέτικο αναλαμβάνει… δράση.

Σύμφωνα με τη Marca, οι Μαδριλένοι όχι απλώς δεν έχουν πρόθεση να πουλήσουν τον Αργεντινό επιθετικό, αλλά προτίθενται να του κάνουν και αναπροσαρμογή στο συμβόλαιο.

Το τρέχον deal έχει διάρκεια ως το 2030 και προβλέπει αποδοχές που φτάνουν τα 7 εκατ. ευρώ μαζί με τα μπόνους, ωστόσο οι «ροχιμπλάνκος» αναμένεται να προσφέρουν στον 26χρονο άσο νέο συμβόλαιο με 10 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 9 εκατ. θα είναι πάγιες αποδοχές. Αυτό θα καταστήσει τον Άλβαρες τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη της ομάδας.

Σημειώνεται πως στο υπάρχον συμβόλαιο των δύο πλευρών υπάρχει ρήτρα 500 εκατ. ευρώ, συνεπώς η Ατλέτικο είναι… θωρακισμένη και δεν πρόκειται να χάσει τον παίκτη αν δεν αποφασίσει η ίδια να τον πουλήσει.

Ο Άλβαρες αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2024 από τη Μάντσεστερ Σίτι για 75 εκατ. ευρώ και σε 101 εμφανίσεις με την Ατλέτικο μετρά 46 γκολ και 17 ασίστ.

