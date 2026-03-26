Παναθηναϊκός: Συνεχίζουν ατομικό οι Γέντβαϊ και Πάλμερ – Μπράουν

Η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της έναρξης των playoffs της Stoiximan Super League συνεχίστηκε και την Πέμπτη (26/3) με πρωινή προπόνηση στο “Γ. Καλαφάτης”.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ ξεκίνησε με προθέρμανση, συνέχισε με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας και ολοκλήρωσε με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Κυριόπουλος, ενώ Γέντβαϊ και Πάλμερ – Μπράουν συνέχισαν ατομικό πρόγραμμα.

Θεραπεία ακολούθησαν οι Κάτρης, Ερνάντεθ και Σισοκό.

Απόντες ήταν οι διεθνείς Μπακασέτας, Τετέι, Κοντούρης, Ίνγκασον, Λαφόν, Τσέριν, Πελίστρι, Σφιντέρσκι, Γιάγκουσιτς, Μπόκος και ο Ντέσερς που έχει ειδική άδεια.

