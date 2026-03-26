Εκτός δράσης, αλλά… μέσα στους πρώτους ο Πιέρος

Βρισκόταν σε εξαιρετική φόρμα και με την επάνοδό του στοχεύει να συνεχίσει αυτο που ξεκίνησε φέτος.

Το πόσο έλειψε ο Πιέρος Σωτηρίου από τον ΑΠΟΕΛ... αποτυπώνεται και στον πίνακα των σκόρερ. Παρότι το τελευταίο του παιχνίδι ήταν απέναντι στην ΑΕΛ, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής (23/11/25), εξακολουθεί να είναι ανάμεσα στους τοπ σκόρερ των γαλαζοκιτρίνων. Συγκεκριμένα, βρίσκεται στη 2η θέση! 

Πριν τον σοβαρό τραυματισμό του, ο Σωτηρίου πρόλαβε και σκόραρε εφτά γκολ, με τον Ντράζιτς αυτή τη στιγμή να έχει μόλις ένα περισσότερο.  Επιπλέον, έξι γκολ έχει σημειώσει ο Νικόλας Κούτσακος. 

Όταν σε 11 εμφανίσεις (757 λεπτά) καταφέρνει ένας παίκτης να σκοράρει εφτά γκολ, καταλαβαίνει κανείς πόσο σημαντικός ήταν για την ομάδα του. Ο Σωτηρίου βρισκόταν σε εξαιρετική φόρμα φέτος και κανείς δεν ήξερε που θα σταματούσε το κοντέρ του.

Όμως, ο 33χρονος άσος είναι αποφασισμένος με την επάνοδό του την επόμενη χρονιά να συνεχίσει αυτό που ξεκίνησε φέτος...

H Iταλία λύγισε τη Βόρεια Ιρλανδία, θρίαμβος για το Κόσοβο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χένες: «Δεν πρόκειται να πουλήσουμε τον Ολίσε, ούτε για 200 εκατ. ευρώ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μια ανάσα από την επιστροφή σε Μουντιάλ η Τουρκία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εθνική Ελπίδων: Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία ενόψει Ισπανίας

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

«Κινείται για Τονάλι στο τέλος της σεζόν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εύκολα στα ημιτελικά ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ

Φούτσαλ

|

Category image

Μάντζιος: «Κακό πρώτο ημίχρονο, εμφάνιση που δεν μας αρμόζει»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

«Η Λίβερπουλ θα συνεχίσει με τον Σλοτ, δεν υπάρχει σκέψη για αλλαγή προπονητή»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με ανατροπή στην 4η περίοδο λύγισε τον ΑΠΟΕΛ ο Κεραυνός

ΚΕΡΑΥΝΟΣ

|

Category image

Διπλό στο Παραλίμνι για την Πετρολίνα ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

«Ο Λαπόρτα ονειρεύεται να φέρει τον Άλβαρες στην Μπαρτσελόνα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ήττα με δύο πρόσωπα για την εθνική

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Θλάση ο Ρογκαβόπουλος, χάνει το ματς με τη Μονακό

EUROLEAGUE

|

Category image

Με... Killers στον τελικό του Champions League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν πτοείται: Η εθνική Σενεγάλης θα παρουσιάσει το τρόπαιο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, σε φιλικό της στο Παρίσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη