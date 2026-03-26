Εκτός δράσης, αλλά… μέσα στους πρώτους ο Πιέρος

Το πόσο έλειψε ο Πιέρος Σωτηρίου από τον ΑΠΟΕΛ... αποτυπώνεται και στον πίνακα των σκόρερ. Παρότι το τελευταίο του παιχνίδι ήταν απέναντι στην ΑΕΛ, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής (23/11/25), εξακολουθεί να είναι ανάμεσα στους τοπ σκόρερ των γαλαζοκιτρίνων. Συγκεκριμένα, βρίσκεται στη 2η θέση!

Πριν τον σοβαρό τραυματισμό του, ο Σωτηρίου πρόλαβε και σκόραρε εφτά γκολ, με τον Ντράζιτς αυτή τη στιγμή να έχει μόλις ένα περισσότερο. Επιπλέον, έξι γκολ έχει σημειώσει ο Νικόλας Κούτσακος.

Όταν σε 11 εμφανίσεις (757 λεπτά) καταφέρνει ένας παίκτης να σκοράρει εφτά γκολ, καταλαβαίνει κανείς πόσο σημαντικός ήταν για την ομάδα του. Ο Σωτηρίου βρισκόταν σε εξαιρετική φόρμα φέτος και κανείς δεν ήξερε που θα σταματούσε το κοντέρ του.

Όμως, ο 33χρονος άσος είναι αποφασισμένος με την επάνοδό του την επόμενη χρονιά να συνεχίσει αυτό που ξεκίνησε φέτος...