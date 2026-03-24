Cyprus League by Stoiximan: Πρόγραμμα αγώνων μέχρι τις 27 Απριλίου
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η ΚΟΠ ανακοινώνει το πρόγραμμα των αγώνων μέχρι την 5η αγωνιστική του πρώτου ομίλου και μέχρι την 4η αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της Cyprus League by Stoiximan.
Α’ ΟΜΙΛΟΣ / 2η αγωνιστική
Σάββατο 04.04.2026
19:00 Ομόνοια Λευκωσίας - Πάφος FC
Κυριακή 05.04.2026
17:00 ΑΠΟΕΛ – Άρης
19:00 Απόλλων – ΑΕΚ
Β’ ΟΜΙΛΟΣ / 2η αγωνιστική
Σάββατο 04.04.2026
16:00 ΕΝ Παραλιμνίου – Ολυμπιακός
19:00 Ομόνοια Αραδίππου – ΑΕΛ
Κυριακή 05.04.2026
16:00 Εθνικός Άχνας – Ανόρθωση
Δευτέρα 06.04.2026
19:00 Ακρίτας Χλώρακας – Freedom24 Krasava ΕΝΥ
Α’ ΟΜΙΛΟΣ / 3η αγωνιστική
Τρίτη 14.04.2026
17:00 Άρης – Πάφος FC
17:00 ΑΠΟΕΛ – Απόλλων
19:00 ΑΕΚ – Ομόνοια Λευκωσίας
Α’ ΟΜΙΛΟΣ / 4η αγωνιστική
Σάββατο 18.04.2026
17:00 Ομόνοια Λευκωσίας – ΑΠΟΕΛ
18:00 Πάφος FC – ΑΕΚ
19:00 Άρης – Απόλλων
Β’ ΟΜΙΛΟΣ / 3η αγωνιστική
Παρασκευή 17.04.2026
19:00 ΑΕΛ – ΕΝ Παραλιμνίου
Κυριακή 19.04.2026
16:00 Ολυμπιακός – Ακρίτας Χλώρακας
17:00 Ανόρθωση – Ομόνοια Αραδίππου
19:00 Freedom24 Krasava ΕΝΥ – Εθνικός Άχνας
Α’ ΟΜΙΛΟΣ / 5η αγωνιστική
Σάββατο 25.04.2026
19:00 ΑΕΚ – Άρης
Κυριακή 26.04.2026
17:00 ΑΠΟΕΛ – Πάφος FC
19:00 Απόλλων – Ομόνοια Λευκωσίας
Β’ ΟΜΙΛΟΣ / 4η αγωνιστική
Σάββατο 25.04.2026
16:00 ΕΝ Παραλιμνίου – Ακρίτας Χλώρακας
17:00 Ομόνοια Αραδίππου – Freedom24 Krasava ΕΝΥ
Κυριακή 26.04.2026
16:00 Εθνικός Άχνας – Ολυμπιακός
Δευτέρα 27.04.2026
19:00 ΑΕΛ – Ανόρθωση