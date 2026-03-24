Cyprus League by Stoiximan: Πρόγραμμα αγώνων μέχρι τις 27 Απριλίου

Η ΚΟΠ ανακοινώνει το πρόγραμμα των αγώνων μέχρι την 5η αγωνιστική του πρώτου ομίλου και μέχρι την 4η αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της Cyprus League by Stoiximan.

Α’ ΟΜΙΛΟΣ / 2η αγωνιστική

Σάββατο 04.04.2026

19:00 Ομόνοια Λευκωσίας - Πάφος FC

Κυριακή 05.04.2026

17:00 ΑΠΟΕΛ – Άρης

19:00 Απόλλων – ΑΕΚ

Β’ ΟΜΙΛΟΣ / 2η αγωνιστική

Σάββατο 04.04.2026

16:00 ΕΝ Παραλιμνίου – Ολυμπιακός

19:00 Ομόνοια Αραδίππου – ΑΕΛ

Κυριακή 05.04.2026

16:00 Εθνικός Άχνας – Ανόρθωση

Δευτέρα 06.04.2026

19:00 Ακρίτας Χλώρακας – Freedom24 Krasava ΕΝΥ

Α’ ΟΜΙΛΟΣ / 3η αγωνιστική

Τρίτη 14.04.2026

17:00 Άρης – Πάφος FC

17:00 ΑΠΟΕΛ – Απόλλων

19:00 ΑΕΚ – Ομόνοια Λευκωσίας

Α’ ΟΜΙΛΟΣ / 4η αγωνιστική

Σάββατο 18.04.2026

17:00 Ομόνοια Λευκωσίας – ΑΠΟΕΛ

18:00 Πάφος FC – ΑΕΚ

19:00 Άρης – Απόλλων

Β’ ΟΜΙΛΟΣ / 3η αγωνιστική

Παρασκευή 17.04.2026

19:00 ΑΕΛ – ΕΝ Παραλιμνίου

Κυριακή 19.04.2026

16:00 Ολυμπιακός – Ακρίτας Χλώρακας

17:00 Ανόρθωση – Ομόνοια Αραδίππου

19:00 Freedom24 Krasava ΕΝΥ – Εθνικός Άχνας

Α’ ΟΜΙΛΟΣ / 5η αγωνιστική

Σάββατο 25.04.2026

19:00 ΑΕΚ – Άρης

Κυριακή 26.04.2026

17:00 ΑΠΟΕΛ – Πάφος FC

19:00 Απόλλων – Ομόνοια Λευκωσίας

Β’ ΟΜΙΛΟΣ / 4η αγωνιστική

Σάββατο 25.04.2026

16:00 ΕΝ Παραλιμνίου – Ακρίτας Χλώρακας

17:00 Ομόνοια Αραδίππου – Freedom24 Krasava ΕΝΥ

Κυριακή 26.04.2026

16:00 Εθνικός Άχνας – Ολυμπιακός

Δευτέρα 27.04.2026

19:00 ΑΕΛ – Ανόρθωση

 

 

