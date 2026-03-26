Απίστευτο: Ο Τζέριαν Γκραντ δεν έχει χάσει ματς με τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα

Είναι ένας Iron Man αλλά καμιά φορά και τα σίδερα λυγίζουν. Ο Παναθηναϊκός αγωνιά για τον Τζέριαν Γκραντ μετά τον τραυματισμό στο αριστερό του χέρι, που έρχεται σε μια πολύ κρίσιμη καμπή της σεζόν με πολλά δύσκολα και σημαντικά ματς για την Ευρωλίγκα.

Οι «πράσινοι» δεν είναι μαθημένοι να ζουν χωρίς τον Αμερικανό γκαρντ στην Ευρωλίγκα, καθώς στα δυόμισι και… κάτι χρόνια που φορά τα πράσινα, ο «Τζέι» δεν έχει απουσιάσει ούτε από ένα ματς για τη διοργάνωση αυτή.

Συγκεκριμένα, έπαιξε από 41 ματς το 2023/24 και το 2024/25, ενώ φέτος μετρά ήδη 33 εμφανίσεις. Συνολικά, λοιπόν, έχει αγωνιστεί σε 115 ματς, χωρίς να καταγράψει ούτε μία απουσία, ενώ στα 92 ήταν βασικός και ο μέσος όρος συμμετοχής του φέτος είναι 24:21.

