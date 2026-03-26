Συμφώνησε με Κασεμίρο η Ίντερ Μαϊάμι

Την άλλη άκρη του Ατλαντικού θα περάσει ο Κασεμίρο το καλοκαίρι, προκειμένου να ενταχθεί στο ρόστερ της Ίντερ Μαϊάμι και να γίνει συμπαίκτης του Λιονέλ Μέσι.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν ρεπορτάζ στην Αγγλία, αναφέροντας πως ο Ντέιβιντ Μπέκαμ όχι μόνο μίλησε με τον Βραζιλιάνο κεντρικό χαφ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά ήρθε και σε προφορική συμφωνία μαζί του.

Με την ομάδα της Φλόριντα να προσφέρει στον Κασεμίρο διετές συμβόλαιο συνεργασίας, αντί 25 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να τον πείσει να αντικαταστήσει τον Σέρχι Μπουσκέτς, ο οποίος αποσύρθηκε τον περαμένο Δεκέμβριο από την δράση.

Ο 33χρονος διεθνής μέσος θα μείνει ελεύθερος από τους «κόκκινους διαβόλους», που αποφάσισαν να μην ενεργοποιήσουν τον σχετικό όρο για την μονοετή επέκταση της συνεργασία τους.

Ο Κασεμίρο φέρεται να είχε προτάσεις για να επιστρέψει στη χώρα του για λογαριασμό της Σάο Πάολο, να παίξει στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας με την Αλ Νασρ ή να μετακομίσει στις ΗΠΑ και επίλεξε τον τρίτο προορισμό.

