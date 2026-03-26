Το Ομόνοια Foundation ενώνει δυνάμεις με τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό

Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός (Κ.Ε.Σ.) και ΟΜΟΝΟΙΑ FOUNDATION ενώνουν δυνάμεις με στόχο τη στήριξη του Προγράμματος Κοινωνικής Πρόνοιας και την περαιτέρω ενίσχυση του «Προγράμματος ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ – με τη στήριξη του OMONOIA FOUNDATION» .

Τα δύο μέρη υπέγραψαν σήμερα, Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2026 στα Γραφεία Διοίκησης του Κ.Ε.Σ., Μνημόνιο Συνεργασίας επισφραγίζοντας τη μεταξύ τους συνεργασία για την υλοποίηση δράσεων και πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην υποστήριξη ευάλωτων οικογενειών.

Εκ μέρος του ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψε η Πρόεδρος, κ, Φωτεινή Παπαδοπούλου και για το OMONOIA FOUNDATION ο Πρόεδρος, κ. Σταύρος Παπασταύρου.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας προνοεί στην ετήσια χορηγία Προγράμματος Κοινωνικής Πρόνοιας από το OMONOIA FOUNDATION, ύψους €25.000, για τη στήριξη αριθμό ευάλωτων οικογενειών. Οι οικογένειες θα υποδεικνύονται από το OMONOIA FOUNDATION και θα εγκρίνονται από τον ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ, βάσει των κοινωνικών και ανθρωπιστικών κριτηρίων των προγραμμάτων.

Επιπλέον, το OMONOIA FOUNDATION θα προσφέρει ποσό ύψους €10.000 για τη στήριξη του Προγράμματος «ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ – με τη στήριξη του OMONOIA FOUNDATION», μέσω του οποίου παρέχεται δωρεάν μαγειρεμένο φαγητό σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, όπως οικογένειες ή άτομα που έχουν χαμηλό εισόδημα. Ακόμη, θα αναπτύσσονται πρόσθετες δράσεις και πρωτοβουλίες κοινωνικής στήριξης, εκεί όπου προκύπτουν ανάγκες.

Η συνεργασία ανάμεσα σε ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ και OMONOIA FOUNDATION εδράζει στις επτά (7) θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς Κινήματος Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου: Ανθρωπισμός, Αμεροληψία, Ουδετερότητα, Ανεξαρτησία, Εθελοντισμός, Ενότητα, Παγκοσμιότητα με σεβασμό στην ουδετερότητα και ανεξαρτησία του Κ.Ε.Σ., προστασία προσωπικών δεδομένων και διαφάνεια.

Η Πρόεδρος του ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, κ, Φωτεινή Παπαδοπούλου, αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας και στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης: «Η συνεργασία μας με το OMONOIA FOUNDATION αποτελεί μια ουσιαστική πρωτοβουλία που ενδυναμώνει τις προσπάθειές μας για στήριξη των ευάλωτων οικογενειών και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Μέσα από αυτή τη σύμπραξη, μπορούμε να ανταποκριθούμε ακόμα πιο αποτελεσματικά στις αυξανόμενες ανάγκες της κοινωνίας, προσφέροντας έμπρακτη βοήθεια και ελπίδα σε όσους το έχουν ανάγκη. Ευχαριστούμε θερμά το OMONOIA FOUNDATION για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του στο ανθρωπιστικό μας έργο».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΟΜΟΝΟΙΑ FOUNDATION, κ. Σταύρος Παπασταύρου, στην τοποθέτησή του υπογράμμισε τα οφέλη που θα φέρει σε ευάλωτες οικογένειες και ευρύτερα στην κυπριακή κοινωνία αυτή η συνεργασία. «Ένας από τους βασικούς διαχρονικούς στόχους του OMONOIA Foundation είναι η ουσιαστική βοήθεια και υποστήριξη της καθημερινότητας ευάλωτων οικογενειών. Εδώ και δύο χρόνια έχουμε υπό την φροντίδα μας δεκάδες οικογένειες, ωστόσο η συμφωνία με τον ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ μας δίνει τη δυνατότητα να αυξήσουμε σημαντικά τον αριθμό των οικογενειών που θα στηρίζουμε. Επίσης, πολύπλευρα θα είναι τα οφέλη στην κοινωνία και από το πρόγραμμα «ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ», αλλά και από άλλες ενέργειες κοινωνικού χαρακτήρα που από κοινού θα υλοποιούμε. Είναι με μεγάλη χαρά και τιμή που θα έχουμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε με έναν τόσο μεγάλο, αξιόπιστο και με κύρος οργανισμό όπως τον ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για το πραγματικό ενδιαφέρον που επέδειξε από την πρώτη στιγμή για να καταλήξουμε σε αυτήν τη συνεργασία».

Το Μνημόνιο Συνεργασίας έχει διάρκεια ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής του, με δυνατότητα ανανέωσης κατόπιν γραπτής συμφωνίας.