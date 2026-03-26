Ολοκληρώνονται τα πορίσματα για τα ύποπτα παιχνίδια του κυπριακού ποδοσφαίρου - Έρευνα και για ασυμβίβαστο

Σημαντικές τοποθετήσεις από τον Νικόλα Κωνσταντίνου.

Το μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, Νικόλας Κωνσταντίνου, μίλησε στον Supersport 104 αναφορικά με τις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη για ύποπτα παιχνίδια στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Αναλυτικά:

Για τις έρευνες της Επιτροπής: «Έχει εκδοθεί και σχετική ανακοίνωση αναφορικά με την απόφαση για τη διεξαγωγή ερευνών. Λάβαμε άμεση ειδοποίηση από την ΚΟΠ για τον αγώνα Καρμιώτισσα-Αγία Νάπα. Με την Αρχή Στοιχημάτων έχουμε άψογη συνεργασία και από εκεί πήραμε ειδοποίηση για τους αγώνες Αγία Νάπα-ΜΕΑΠ και Σπάρτακος-Εθνικός Λατσιών, ενώ για το Αγία Νάπα-ΑΣΙΛ είναι με αυτεπάγγελτη έρευνα. Όλα θα τα χειριστούμε με τον ίδιο τρόπο, ορίστηκαν ήδη ερευνώντες λειτουργοί που θα καταλήξουν στο πόρισμά τους το συντομότερο δυνατό. Φέτος δεν είχαμε περιστατικά για διεξαγωγή ερευνών. Είναι οι πρώτες ειδοποιήσεις που λαμβάνουμε. Σίγουρα ο στόχος είναι να μην λαμβάνουμε ειδοποιήσεις».

Ακολούθως μίλησε και για τις έρευνες που σχετίζονται με ασυμβίβαστο «Σύντομα θα ανακοινωθεί η διεξαγωγή ερευνών σε άλλα αθλήματα που αφορούν ασυμβίβαστο. Θα εκδοθεί ανακοίνωση σύντομα. Επίσης θα προκύψει σύντομα και το άνοιγμα της πλατφόρμας για ανώνυμες καταγγελίες, είμαστε έτοιμοι και είναι μια αρκετά μεγάλη καινοτομία για τα κυπριακά δεδομένα, γιατί θα έρχονται πληροφορίες τις οποίες θα επεξεργαζόμαστε αναλόγως».

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

