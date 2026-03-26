EuroLeague: MVP της 33ης αγωνιστικής ο Μονέκε

Ο Τσίμα Μονέκε αναδείχθηκε MVP της 33ης αγωνιστικής της EuroLeague. O 30χρονος πάουερ φόργουορντ οδήγησε τον Ερυθρό Αστέρα σε σημαντική νίκη επί της Μπασκόνια στην Βιτόρια με 108-100 στην παράταση.

Απέναντι στην πρώην ομάδα του, ο Νιγηριανός άσος σε 34:39 στο παρκέ μέτρησε 22 πόντους (6/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα και 7/9 βολές), 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ, έχοντας 32 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

Έτσι, αναδείχθηκε MVP της αγωνιστικής για δεύτερη φορά φέτος και για πέμπτη στην καριέρα του.