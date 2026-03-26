Ερνάν Λοσάδα: Ας τους να λένε!

«Ήρθε η ώρα να χάσει από την Ομόνοια, την καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος».

«Το τρένο του Λοσάδα θα σταματήσει στην Αρένα με την ΑΕΚ».

«Ίσως χάσει από την ανεβασμένη Ανόρθωση του Κομορανέζι».

«Πιθανότητα ήρθε η ώρα για την πρώτη ήττα του Λοσάδα αφού η Πάφος βρήκε τη φόρμα της».

Αυτά και άλλα άκουγες το τελευταίο διάστημα, αλλά ποιο είναι το αποτέλεσμα; Οι αντίπαλοι του Ερνάν Λοσάδα περιμένουν ακόμη την πρώτη ήττα του Αργεντινού που μετράει δέκα νίκες και τρεις ισοπαλίες στη Cyprus League by Stoiximan.

Ο Λοσάδα δεν… καταλαβαίνει ούτε από δυνατούς αντιπάλους, ούτε από καυτές έδρες! Έχει μεταμορφώσει σε όλες τις γραμμές τον Απόλλωνα που διεκδικεί με αξιώσεις πλέον την έξοδό του στην Ευρώπη και έχει… κρυφές ελπίδες για τον τίτλο.

Και κάπως έτσι, ενώ οι αντίπαλοι του περιμένουν… πότε θα υποστεί την πρώτη του ήττα, ο Λοσάδα συνεχίζει ακέθεκτος, αποφασισμένος και με σχέδιο!