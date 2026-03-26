«Συναγερμός» με Γκραντ στον Παναθηναϊκό

Έντονη ανησυχία υπάρχει στις τάξεις του Παναθηναϊκού για τον Τζέριαν Γκραντ. Ο Αμερικανός γκαρντ του «τριφυλλιού» τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι κατά τη διάρκεια του τελευταίου δεκαλέπτου της αναμέτρησης με την Ντουμπάι BC την Τρίτη και οι ενοχλήσεις που είχε δεν υποχώρησαν ούτε και χθες, με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο 34χρονος άσος διαπιστώθηκε πως έχει ζημιά στο αριστερό χέρι. Το κάπως παρήγορο είναι πως δεν πρόκειται για το... καλό του χέρι, ωστόσο δεν παύει αυτό να αποτελεί πρόβλημα. Μέσα στη μέρα θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση για το μέγεθος του τραυματισμού (υπάρχει το μεσημέρι και η media day στο T-Center εν όψει Μονακό), την αντιμετώπισή του και αν θα στοιχίσει στον «Τζέι» τη συμμετοχή σε κάποια από τα προσεχή ματς της ομάδας.

Όλα αυτά κι ενώ ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να βρίσκεται σε μια σειρά πολύ κρίσιμων αγώνων στην Ευρωλίγκα υποδεχόμενος την Παρασκευή τη Μονακό, προτού ακολουθήσουν τρία πολύ σημαντικά και δύσκολα εκτός έδρας ματς με Χάποελ Τελ Αβίβ, Μπαρτσελόνα και Βαλένθια.

Περιττό να πούμε ότι ο Γκραντ είναι υπερπολύτιμος για τον Παναθηναϊκό, καθώς είναι ο καλύτερος περιφερειακός αμυντικός του και ο άνθρωπος που δίνει ισορροπία μεταξύ άμυνας και επίθεσης σε μια ομάδα που υποφέρει στην πρώτη ζώνη άμυνας. Φέτος έχει παίξει σε όλα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα μετρώντας 7,5 πόντους, 3,5 ασίστ, 1,5 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 24:21 κατά μέσο όρο.

Πηγή: sport-fm.gr