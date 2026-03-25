Σε όλες ήταν κι αυτός «μπλεγμένος»

Είναι ηλίου φαεινότερο από την αρχή της χρονιάς ότι ο Στέφανο Σένσι είναι ο πιο ποιοτικός παίκτης της Ανόρθωσης , αλλά και ένας από τους τοπ γενικότερα στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Ο Ιταλός ποδοσφαιριστής έχει και το χάρισμα όταν σκοράρει να προσφέρει τις πλείστες φορές και νίκες στην ομάδα του.

Από τις οκτώ νίκες που κατέγραψε φέτος η «Κυρία», ο Σένσι χρίστηκε σκόρερ στις έξι από αυτές. Τελευταίο στη λίστα μπήκε το παιχνίδι με τον Ακρίτα, στο οποίο έφερε το σκορ στα ίσα 1-1 (σ.σ. τελικό σκορ 3-2 υπέρ της Ανόρθωσης) σκοράροντας για όγδοη φορά στη φετινή περίοδο. Προσφορά έχει και σε ακόμη μια νίκη της Ανόρθωσης, δίνοντας μια ασίστ.

Γενικότερα, στην τρέχουσα σεζόν ο 30χρονος πέτυχε οκτώ τέρματα και έδωσε εφτά ασίστ, γεγονός που τον κατατάσσουν στην κορυφή της λίστας με τους πιο επιδραστικούς παίκτες για την Ανόρθωση, η οποία συνολικά έχει 26 γκολ. Ο Σένσι δηλαδή είχε εμπλοκή σε πέραν των μισών φορών που η ομάδα της Αμμοχώστου έστειλε τη μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα.