Με την τελετή έναρξης ανοίγει αύριο η αυλαία του Cyprus Grand Prix Compak – Sporting

Με την τελετή έναρξης, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 27 Μαρτίου στις 18:00, στο Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Λάρνακας, ανοίγει επίσημα η αυλαία του Διεθνούς CYPRUS GRAND PRIX COMPAK – SPORTING Λάρνακα 2026.

Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν πέραν των 170 Σκοπευτών και Σκοπευτριών από 18 χώρες.

Το αγωνιστικό μέρος περιλαμβάνει 200 δίσκους, 100 το Σάββατο και 100 την Κυριακή. Την Κυριακή το απόγευμα, θα γίνει η απονομή των επάθλων, στους νικητές όλων των Κατηγοριών του αγώνα