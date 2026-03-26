ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Την Κυριακή 5 Απριλίου η απονομή στις Apollon Ladies

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σήκωσε την κούπα δύο στροφές πριν το τέλος του μαραθωνίου.

Στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος θα γίνει η απονομή του τροπαίου στην πρωταθλήτρια ομάδα Apollon Ladies. Στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής, οι Apollon Ladies θα φιλοξενήσουν τον Άρη Λεμεσού και μετά τη λήξη του αγώνα θα γίνει η απονομή.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή 5 Απριλίου και ώρα 11:00 πμ στο Κοινοτικό Στάδιο Παρεκκλησιάς και θα μεταδοθεί απευθείας από τη Cytavision.

Οι Apollon Ladies εξασφάλισαν και μαθηματικά τον τίτλο δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε.

Το πρωτάθλημα θα συνεχιστεί την ερχόμενη Κυριακή 29 Μαρτίου με τις αναμετρήσεις της προτελευταίας αγωνιστικής και το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις Άρης – Ολυμπιακός Λευκωσίας WFC και Lakatamia FC – Apollon Ladies.

Κατηγορίες

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβαστε ακομη