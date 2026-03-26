Την Κυριακή 5 Απριλίου η απονομή στις Apollon Ladies

Στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος θα γίνει η απονομή του τροπαίου στην πρωταθλήτρια ομάδα Apollon Ladies. Στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής, οι Apollon Ladies θα φιλοξενήσουν τον Άρη Λεμεσού και μετά τη λήξη του αγώνα θα γίνει η απονομή.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή 5 Απριλίου και ώρα 11:00 πμ στο Κοινοτικό Στάδιο Παρεκκλησιάς και θα μεταδοθεί απευθείας από τη Cytavision.

Οι Apollon Ladies εξασφάλισαν και μαθηματικά τον τίτλο δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε.

Το πρωτάθλημα θα συνεχιστεί την ερχόμενη Κυριακή 29 Μαρτίου με τις αναμετρήσεις της προτελευταίας αγωνιστικής και το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις Άρης – Ολυμπιακός Λευκωσίας WFC και Lakatamia FC – Apollon Ladies.