Επιστρέφει στους πάγκους ο Γιάννης Οκκάς!

Βρέθηκε ο εκλεκτός της διοίκησης του Ακρίτα για τη θέση του προπονητή μετά τη φυγή του Μάριου Νικολάου. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτός είναι ο Γιάννης Οκκάς, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει αμέσως τα καθήκοντά του.

Οι δύο πλευρές φαίνεται να κατέληξαν σε συμφωνία και απομένει μόνο η ανακοίνωση του «γάμου». Ο 49χρονος προπονητής ήταν χωρίς ομάδα από τον Νοέμβριο του 2024 όταν αποχώρησε από την Ανόρθωση.