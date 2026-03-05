Ανόρθωση: «Θα τα καταφέρουμε - Είμαστε και πολλοί και αλλιώτικοι»

Μήνυμα συσπείρωσης και ενότητας ενόψει της συνέχεια στέλνει η Ανόρθωση μέσω ανάρτησης στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Η ομάδα της Αμμοχώστου διανύει δύσκολη περίοδο σε οικονομικό και αγωνιστικό, ωστόσο υπάρχει αισιοδοξία για πίστη για έξοδο από το… αδιέξοδο.

Αναλυτικά: «Είμαστε η Ανόρθωση. Ερχόμαστε από την Αμμόχωστο και δεν λυγίζουμε. Όσοι κι αν μείνουμε, δεν θα εγκαταλείψουμε. Θα τα καταφέρουμε. Και είμαστε και πολλοί και αλλιώτικοι».